Моуриньо доволен игрой, но недоволен Поусоном

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что доволен игрой своей команды в поединке с "Саутгемптоном" (0:0), но недоволен работой рефери Крейга Поусона.

Не сумев распечатать ворота "святых", "Юнайтед" потерял два очка и откатился на третье место в Премьер-Лиге. Уже завтра соседи "красных дьяволов" из "Сити" могут лишь нарастить свой отрыв во главе таблицы.



Несмотря на то, что "Юнайтед" показал невыразительный футбол, Моуриньо остался доволен игрой своих подопечных. Жозе расстроила лишь работа Поусона, не поставившего пенальти в ворота гостей до перерыва за попадание мяча в руку Майи Йошиды.



"Крейг фантастический рефери, один из лучших в Европе, но сегодня был явно не его день. Мы упустили несколько верных моментов, но в целом игрой я доволен. Я недоволен лишь работой Крейга и его решением не поставить пенальти", - сообщил Моуриньо BBC.

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