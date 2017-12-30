Моуриньо доволен игрой, но недоволен Поусоном

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что доволен игрой своей команды в поединке с "Саутгемптоном" (0:0), но недоволен работой рефери Крейга Поусона.

Не сумев распечатать ворота "святых", "Юнайтед" потерял два очка и откатился на третье место в Премьер-Лиге. Уже завтра соседи "красных дьяволов" из "Сити" могут лишь нарастить свой отрыв во главе таблицы.

Несмотря на то, что "Юнайтед" показал невыразительный футбол, Моуриньо остался доволен игрой своих подопечных. Жозе расстроила лишь работа Поусона, не поставившего пенальти в ворота гостей до перерыва за попадание мяча в руку Майи Йошиды.

"Крейг фантастический рефери, один из лучших в Европе, но сегодня был явно не его день. Мы упустили несколько верных моментов, но в целом игрой я доволен. Я недоволен лишь работой Крейга и его решением не поставить пенальти", - сообщил Моуриньо BBC.

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Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 30.12.2017 23:00

Количество просмотров Просмотров: 2454

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Последние комментарии:




  1. rollik707 31.12.2017 05:21 # rollik707
    Жаль Маура, из-за игроков унижается!

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  2. cunningham 31.12.2017 04:46 # cunningham
    по стопам старины венгера идет

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  3. van-der-slav 31.12.2017 00:38 # van-der-slav
    ебаааааааааать. не ну точно долбашка

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  4. smokekush 31.12.2017 00:12 # smokekush
    какой игрой можно быть довольным если её нету

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  5. sisyazavr 30.12.2017 23:32 # sisyazavr
    Хис нейм из Роберт Поусон!

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  6. lfc01unwa 30.12.2017 23:31 # lfc01unwa
    Сосо мумуяшвили уиииииииииииииииииииииииииииии

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  7. liverbro 30.12.2017 23:22 # liverbro
    Сосите муму со своими мешками,клуббизнес,им пох на футбол.бездарная растрата на т о ,лохиии

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  8. iceman90 30.12.2017 23:17 # iceman90
    Совсем оскумел чел...

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  9. nikitoid 30.12.2017 23:10 # nikitoid
    Несёт какую-то венгерщину.

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  10. blackdreamer 30.12.2017 23:10 # blackdreamer
    не поставил пенки
    еще не могёт как саф сосать что бы судьи тащили бездарный скам за бабки как при сафе
    клуб гавна и сынов шлюх

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  11. lahmatyj 30.12.2017 23:02 # lahmatyj
    тренеришка©

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  12. hammersmith 30.12.2017 23:01 # hammersmith
    просто сосе моуриньо

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  13. electric 30.12.2017 23:00 # electric
    Кеееееееек

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