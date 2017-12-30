"Юнайтед" не справился с "Саутгемптоном" и опустился на третье место в Премьер-Лиге
Очередная потеря очков и травма Ромелу Лукаку — таков неутешительный для "Манчестер Юнайтед" итог домашнего матча против "Саутгемптона", завершившегося без голов.
Несмотря на слухи о разладе с Жозе Моуриньо, Генрих Мхитарян вышел в стартовом составе "красных дьяволов" заменив Маркуса Рэшфорда. Джесси Лингард появился вместо Златана Ибрагимовича, а Виктор Линделеф — вместо Маркоса Рохо.
У "святых" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги место в старте получил голкипер Алекс Маккарти. Сэм Маккуин, Джеймс Уорд-Проуз и Душан Тадич также появились в старте.
Гости лучше начали матч и уже на седьмой минуте едва не открыли счет, однако Давиду Де Хеа удалось выловить сложнейший мяч в нижнем углу ворот после удара Софиана Буфаля из пределов штрафной площади.
В следующем эпизоде Ромелу Лукаку неудачно столкнулся головами с Уэсли Худтом и получил серьезную травму. Доктора долго колдовали над бельгийцем, который впоследствии был унесен с поля на носилках.
Продолжительная пауза сбила и без того невысокий темп игры. Маккарти по-прежнему находился без работы, впервые обнаружив себя лишь на 27-й минуте, когда он отразил опасный удар Хуана Маты.
Постепенно "Юнайтед" закрепился на чужой половине поля, однако натиск был недостаточно сконцентрированным, особенно без Лукаку на острие. Однажды хозяева могли заработать пенальти, но рефери Крейг Поусон проигнорировал попадание мяча в руку Майи Йошиды.
Второй тайм "Саутгемптон" тоже начал лучше, создав отличный момент. Сдерживаемый Неманьей Матичем Шейн Лонг наносил удар в касание из района 11-метровой отметки, однако Де Хеа по-настоящему выручил свою команду.
Игра складывалась чрезвычайно тяжело для "дьяволов", реальных моментов они практически не имели. На 81-й минуте Поль Погба все-таки отправил мяч в чужие ворота, но сделал это из офсайда. Забить же по правилам так никому и не удалось — 0:0.
Если бы не два сейва Давида Де Хеа, все могло бы закончиться для "Юнайтед" плачевно. Потеряв очки в третьем матче кряду, команда Жозе Моуриньо опустилась на третье место в таблице и совсем скоро может окунуться в борьбу за попадание в топ-4.
"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон". Отчет о матче
30.12.2017 22:30
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Оф. сайт Найка слил инфу о переходе Коута в Барсу. Как только эта новость расплодилась в твиттере они сразу же удалили, лол)
https://twitter.com/Oliver_Emmerson/status/947262586512465922
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Опрос: Какой матч пизже?
ЛФК 5:0 Суонси или Челси 5:0 Стоук?!?
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кэф на то, что агуеро не забьет 2.2, норм
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Мю это сучки сотона
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не понимаю, как эта помойка полсезона на втором месте шла, игры нет абсолютно, даже у саутгемптона, который дома лестеру проебал 1:4, а в прошлом туре петухам 5:2, выиграть не смогли.
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Хотел зарегаться под ником "chelsea", не получилось. Система написала что итак полно сливных бачков на сайте. Чего подскажите?
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Манков тоже втянули в борьбу за 4-ку, бесценно!
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http://fapl.ru/users/chelsea/
ппц у чела никнейм топ.
(ответить)
в след туре Евертон выносит МЮ, и ливерпуль уже в 3-ке
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Какие вы тупые италянские пенсы... 5 голов забили спящему стоуку и герои оказались... как раз после нового года у вас именно будет спад и ЛЧ проёбете, Барса поимеет куртуа все щели.... и посмотрим на вас
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при сафе каждый знал что делать на поле и все выкладывались на 100 , а тут просто играют как аутисты и тёлки, больше обидно за людей которые тратят свои деньги на матчи мю и видят этот позор
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https://pp.userapi.com/c840534/v840534425/39ca2/nCa1pcv5tGk.jpg
машина
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команда когда с мячом не знает что делать, игроки смотрятся не уверенно без яиц и мысли , ещё и двигаются мало, короче лютая жесть
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просто нету желания смотреть игру любимой команды , горит пздц
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пстц моур мразь умудрится ещё и сказать что доволен игрой
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Со второго места Челси начнет 2018!
Короли
Аве, Конте!
Аве, Челси!
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После сегодняшней игры, считаю оскорблением сравнивать Салаха с Азаром. Единственный кто достоин сравнения с ним на данное время - это Месси и, Салах, возможно, никогда не будет играть на его уровне, но ближе Салаха по уровню - никого нет. Следом идёт Кейн..
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Норм Конте по тихому ссыт на Арсенал МЮ Ливер Тотх 2 сезон подряд с неудачными трансферами
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Пздц блять
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1 20 58
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