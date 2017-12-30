"Юнайтед" не справился с "Саутгемптоном" и опустился на третье место в Премьер-Лиге

Давид Де Хеа Очередная потеря очков и травма Ромелу Лукаку — таков неутешительный для "Манчестер Юнайтед" итог домашнего матча против "Саутгемптона", завершившегося без голов.

Несмотря на слухи о разладе с Жозе Моуриньо, Генрих Мхитарян вышел в стартовом составе "красных дьяволов" заменив Маркуса Рэшфорда. Джесси Лингард появился вместо Златана Ибрагимовича, а Виктор Линделеф — вместо Маркоса Рохо.

У "святых" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги место в старте получил голкипер Алекс Маккарти. Сэм Маккуин, Джеймс Уорд-Проуз и Душан Тадич также появились в старте.

Гости лучше начали матч и уже на седьмой минуте едва не открыли счет, однако Давиду Де Хеа удалось выловить сложнейший мяч в нижнем углу ворот после удара Софиана Буфаля из пределов штрафной площади.

В следующем эпизоде Ромелу Лукаку неудачно столкнулся головами с Уэсли Худтом и получил серьезную травму. Доктора долго колдовали над бельгийцем, который впоследствии был унесен с поля на носилках.

Продолжительная пауза сбила и без того невысокий темп игры. Маккарти по-прежнему находился без работы, впервые обнаружив себя лишь на 27-й минуте, когда он отразил опасный удар Хуана Маты.

Постепенно "Юнайтед" закрепился на чужой половине поля, однако натиск был недостаточно сконцентрированным, особенно без Лукаку на острие. Однажды хозяева могли заработать пенальти, но рефери Крейг Поусон проигнорировал попадание мяча в руку Майи Йошиды.

Второй тайм "Саутгемптон" тоже начал лучше, создав отличный момент. Сдерживаемый Неманьей Матичем Шейн Лонг наносил удар в касание из района 11-метровой отметки, однако Де Хеа по-настоящему выручил свою команду.

Игра складывалась чрезвычайно тяжело для "дьяволов", реальных моментов они практически не имели. На 81-й минуте Поль Погба все-таки отправил мяч в чужие ворота, но сделал это из офсайда. Забить же по правилам так никому и не удалось — 0:0.

Если бы не два сейва Давида Де Хеа, все могло бы закончиться для "Юнайтед" плачевно. Потеряв очки в третьем матче кряду, команда Жозе Моуриньо опустилась на третье место в таблице и совсем скоро может окунуться в борьбу за попадание в топ-4.

"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон". Отчет о матче

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Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2017 22:30

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Последние комментарии:




  1. red-devil-4ever 31.12.2017 05:58 # red-devil-4ever
    Оф. сайт Найка слил инфу о переходе Коута в Барсу. Как только эта новость расплодилась в твиттере они сразу же удалили, лол)
    https://twitter.com/Oliver_Emmerson/status/947262586512465922

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  2. rollik707 31.12.2017 05:32 # rollik707
    Опрос: Какой матч пизже?
    ЛФК 5:0 Суонси или Челси 5:0 Стоук?!?

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  3. wengerrrro 31.12.2017 04:46 # wengerrrro
    кэф на то, что агуеро не забьет 2.2, норм

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  4. wengerrrro 31.12.2017 03:16 # wengerrrro
    Мю это сучки сотона

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  5. haroldfinch 31.12.2017 02:26 # haroldfinch
    не понимаю, как эта помойка полсезона на втором месте шла, игры нет абсолютно, даже у саутгемптона, который дома лестеру проебал 1:4, а в прошлом туре петухам 5:2, выиграть не смогли.

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  6. lexa-arsenal 31.12.2017 01:32 # lexa-arsenal
    Хотел зарегаться под ником "chelsea", не получилось. Система написала что итак полно сливных бачков на сайте. Чего подскажите?

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  7. gidro-met 31.12.2017 01:11 # gidro-met
    Манков тоже втянули в борьбу за 4-ку, бесценно!

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  8. bluehonorcfc9 31.12.2017 00:57 # bluehonorcfc9
    http://fapl.ru/users/chelsea/
    ппц у чела никнейм топ.

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  9. gurskianton 31.12.2017 00:39 # gurskianton
    в след туре Евертон выносит МЮ, и ливерпуль уже в 3-ке

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  10. baurlfc78 31.12.2017 00:37 # baurlfc78
    Какие вы тупые италянские пенсы... 5 голов забили спящему стоуку и герои оказались... как раз после нового года у вас именно будет спад и ЛЧ проёбете, Барса поимеет куртуа все щели.... и посмотрим на вас

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  11. smokekush 31.12.2017 00:21 # smokekush
    при сафе каждый знал что делать на поле и все выкладывались на 100 , а тут просто играют как аутисты и тёлки, больше обидно за людей которые тратят свои деньги на матчи мю и видят этот позор

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  12. apucmokpam 31.12.2017 00:20 # apucmokpam
    https://pp.userapi.com/c840534/v840534425/39ca2/nCa1pcv5tGk.jpg
    машина

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  13. smokekush 31.12.2017 00:16 # smokekush
    команда когда с мячом не знает что делать, игроки смотрятся не уверенно без яиц и мысли , ещё и двигаются мало, короче лютая жесть

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  14. smokekush 31.12.2017 00:13 # smokekush
    просто нету желания смотреть игру любимой команды , горит пздц

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  15. smokekush 31.12.2017 00:13 # smokekush
    пстц моур мразь умудрится ещё и сказать что доволен игрой

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  16. sellman 31.12.2017 00:04 # sellman
    Со второго места Челси начнет 2018!
    Короли

    Аве, Конте!
    Аве, Челси!

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  17. ian 30.12.2017 23:57 # ian
    После сегодняшней игры, считаю оскорблением сравнивать Салаха с Азаром. Единственный кто достоин сравнения с ним на данное время - это Месси и, Салах, возможно, никогда не будет играть на его уровне, но ближе Салаха по уровню - никого нет. Следом идёт Кейн..

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  18. chelseafanmd 30.12.2017 23:49 # chelseafanmd
    Норм Конте по тихому ссыт на Арсенал МЮ Ливер Тотх 2 сезон подряд с неудачными трансферами

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  19. rashford39 30.12.2017 23:44 # rashford39
    Пздц блять

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  20. budun 30.12.2017 23:41 # budun
    1 20 58

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