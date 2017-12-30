"Юнайтед" не справился с "Саутгемптоном" и опустился на третье место в Премьер-Лиге

Очередная потеря очков и травма Ромелу Лукаку — таков неутешительный для "Манчестер Юнайтед" итог домашнего матча против "Саутгемптона", завершившегося без голов.

Несмотря на слухи о разладе с Жозе Моуриньо, Генрих Мхитарян вышел в стартовом составе "красных дьяволов" заменив Маркуса Рэшфорда. Джесси Лингард появился вместо Златана Ибрагимовича, а Виктор Линделеф — вместо Маркоса Рохо.



У "святых" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги место в старте получил голкипер Алекс Маккарти. Сэм Маккуин, Джеймс Уорд-Проуз и Душан Тадич также появились в старте.



Гости лучше начали матч и уже на седьмой минуте едва не открыли счет, однако Давиду Де Хеа удалось выловить сложнейший мяч в нижнем углу ворот после удара Софиана Буфаля из пределов штрафной площади.



В следующем эпизоде Ромелу Лукаку неудачно столкнулся головами с Уэсли Худтом и получил серьезную травму. Доктора долго колдовали над бельгийцем, который впоследствии был унесен с поля на носилках.



Продолжительная пауза сбила и без того невысокий темп игры. Маккарти по-прежнему находился без работы, впервые обнаружив себя лишь на 27-й минуте, когда он отразил опасный удар Хуана Маты.



Постепенно "Юнайтед" закрепился на чужой половине поля, однако натиск был недостаточно сконцентрированным, особенно без Лукаку на острие. Однажды хозяева могли заработать пенальти, но рефери Крейг Поусон проигнорировал попадание мяча в руку Майи Йошиды.



Второй тайм "Саутгемптон" тоже начал лучше, создав отличный момент. Сдерживаемый Неманьей Матичем Шейн Лонг наносил удар в касание из района 11-метровой отметки, однако Де Хеа по-настоящему выручил свою команду.



Игра складывалась чрезвычайно тяжело для "дьяволов", реальных моментов они практически не имели. На 81-й минуте Поль Погба все-таки отправил мяч в чужие ворота, но сделал это из офсайда. Забить же по правилам так никому и не удалось — 0:0.



Если бы не два сейва Давида Де Хеа, все могло бы закончиться для "Юнайтед" плачевно. Потеряв очки в третьем матче кряду, команда Жозе Моуриньо опустилась на третье место в таблице и совсем скоро может окунуться в борьбу за попадание в топ-4.



"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон". Отчет о матче

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