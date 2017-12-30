Конте "жаль", что Мората не забил "Стоуку"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте выразил сожаление по поводу того, что нападающему Альваро Морате не удалось отличиться в матче против "Стоуку".
Мората является лучшим бомбардиром "синих" в этом сезоне, забив 12 голов с учетом всех соревнований. В то же время нельзя не отметить, что результативность Альваро была бы выше, реализуй он больший процент моментов, которые у него возникают.
В субботнем матче про "Стоука" экс-игрок "Реала" имел уйму отличных моментов, включая выходы один на один, но так и не смог сделать своего вклада в победу 5:0. Конте жаль, что Мората ушел с поля "сухим".
"Жаль, что он не отличился, потому что для нападающего всегда очень важно забивать. Однако я бы больше переживал, если бы наш нападающий не имел моментов. В этом отношении Альваро был хорош и правильно занимал позицию".
"Сегодня он не забил, но в выездном матче против "Стоука" он сделал хет-трик, так что этот соперник ему по зубам", — цитирует Конте Evening Standard.
30.12.2017 21:40
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Cучара. Сделал кэпом в фф
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Ваще пох. Главное 5:0 и 2 место. Арсеналу двушку головой положит.
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