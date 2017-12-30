Клопп: "Лучшая реакция на пропущенный гол, что я только видел"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил реакцию своей команды после пропущенного гола в начале домашнего матча против "Лестера".

Пропустив уже на третьей минуте, в дальнейшем хозяева "Энфилда" оказывали отчаянное давление на ворота "лис", и во втором тайме дело сдвинулось с мертвой точки — благодаря дублю Мохамеда Салаха "красным" удалось вырвать победу 2:1.



Клопп остался доволен тем, как его команда проявила свой характер после неудачного начала матча. По словам Юргена, это была лучшая реакция на пропущенный гол, что он только видел.



"Когда побеждаешь таким образом, как сегодня, то получаешь максимальное удовлетворение. В идеальные дни мы выигрываем футбольные матчи, и сегодняшний день был практически идеален".



"Когда мы пропустили, то наша реакция была лучшей, что я только видел в подобной ситуации. Трибуны оказывали невероятную поддержку, и мы нуждались в этом, чтобы забить два этих гола. Мо был великолепен, продемонстрировав свой дриблинг и видение игры. Я не мог просить его о большем".



"В матчах этой лиги редко кто сдается раньше времени, но я рад за Мо, рад за команду, потому что это великолепный коллектив игроков. Это была хорошая командная игра и полностью заслуженная победа", — цитирует Клоппа BBC.

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