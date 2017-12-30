"Ливерпуль" одержал волевую победу против "Лестера" благодаря дублю Салаха

Дубль Мохамеда Салаха обеспечил "Ливерпулю" волевую победу в домашних стенах против "Лестера" — 2:1.

Место в воротах "красных" на этот матч занял Лорис Кариус, заставив Симона Миньоле присесть на лавку. Также вернулся в команду отдыхавший против "Суонси" Садио Мане.



В стартовый состав "лебедей" вернулся Демарай Грей, заняв место на правом краю атаки.



Счет в матче на "Энфилде" был открыт спустя две с небольшим минуты после начала. Жоэль Матип ошибся при выходе из обороны, потеряв мяч. Тут же последовала передача на правый край Рияду Махрезу, а тот вывел Джейми Варди на пустые ворота — 0:1.



"Ливерпуль" пошел отыгрываться, однако "Лестер" закрылся и не давал сопернику свободного пространства. Лишь на 11-й минуте Мохамеду Салаху удалось на скорости ворваться в штрафную по левому краю, однако египтянин замешался и был настигнут Харри Магуайром.



Давление "красных" все нарастало, а на 19-й минуте Мане даже поразил ворота Каспера Шмейхеля, во вратарской замкнув прострел Филиппе Коутиньо, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Гол Варди так и остался единственным точным ударом для "лис" за первый тайм. Зато гости очень хорошо оборонялись — Магуайр с партнерами трудились в поте лица и смогли выстоять до перерыва.



После перерыва "Ливерпуль" продолжил давить и на 52-й минуте добился своего. Мане пяткой сделал передачу в штрафную на Салаха, который на смене курса оторвался от защитников и нанес удар — 1:1.



На 59-й минуте Салах едва не оформил дубль, выскочив на ударную позицию по правому краю штрафной после отличного заброса Коутиньо. Мохамед попытался перебросить Шмейхеля, однако мяч опустился сверху на сетку.



"Красные" даже не думали снижать обороты, устремившись за победой. Как и в первом тайме, Мане поразил ворота Шмейхеля, но его гол вновь был отменен из-за офсайда.



И все-таки "Лестер" дрогнул. На 76-й минуте Салах очень легко развернулся около Магуайра и, оставив защитника позади, вышел на голкипера, после чего поразил ближний угол ворот — 2:1.



В концовке матча гости стали раскрываться, однако перестроить свою игру оказалось не так-то просто. "Ливерпуль" не захотел забивать еще, но победный счет удержал.



Быстрый гол позволил "Лестеру" закрыться и сосредоточиться на удержании преимущества, даже не контратакуя. Долгое время "лисы" оборонялись очень хорошо, однако напор "Ливерпуля" принес свои плоды.



"Ливерпуль" — "Лестер". Отчет о матче

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