"Ливерпуль" одержал волевую победу против "Лестера" благодаря дублю Салаха

Ливерпуль Дубль Мохамеда Салаха обеспечил "Ливерпулю" волевую победу в домашних стенах против "Лестера" — 2:1.

Место в воротах "красных" на этот матч занял Лорис Кариус, заставив Симона Миньоле присесть на лавку. Также вернулся в команду отдыхавший против "Суонси" Садио Мане.

В стартовый состав "лебедей" вернулся Демарай Грей, заняв место на правом краю атаки.

Счет в матче на "Энфилде" был открыт спустя две с небольшим минуты после начала. Жоэль Матип ошибся при выходе из обороны, потеряв мяч. Тут же последовала передача на правый край Рияду Махрезу, а тот вывел Джейми Варди на пустые ворота — 0:1.

"Ливерпуль" пошел отыгрываться, однако "Лестер" закрылся и не давал сопернику свободного пространства. Лишь на 11-й минуте Мохамеду Салаху удалось на скорости ворваться в штрафную по левому краю, однако египтянин замешался и был настигнут Харри Магуайром.

Давление "красных" все нарастало, а на 19-й минуте Мане даже поразил ворота Каспера Шмейхеля, во вратарской замкнув прострел Филиппе Коутиньо, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

Гол Варди так и остался единственным точным ударом для "лис" за первый тайм. Зато гости очень хорошо оборонялись — Магуайр с партнерами трудились в поте лица и смогли выстоять до перерыва.

После перерыва "Ливерпуль" продолжил давить и на 52-й минуте добился своего. Мане пяткой сделал передачу в штрафную на Салаха, который на смене курса оторвался от защитников и нанес удар — 1:1.

На 59-й минуте Салах едва не оформил дубль, выскочив на ударную позицию по правому краю штрафной после отличного заброса Коутиньо. Мохамед попытался перебросить Шмейхеля, однако мяч опустился сверху на сетку.

"Красные" даже не думали снижать обороты, устремившись за победой. Как и в первом тайме, Мане поразил ворота Шмейхеля, но его гол вновь был отменен из-за офсайда.

И все-таки "Лестер" дрогнул. На 76-й минуте Салах очень легко развернулся около Магуайра и, оставив защитника позади, вышел на голкипера, после чего поразил ближний угол ворот — 2:1.

В концовке матча гости стали раскрываться, однако перестроить свою игру оказалось не так-то просто. "Ливерпуль" не захотел забивать еще, но победный счет удержал.

Быстрый гол позволил "Лестеру" закрыться и сосредоточиться на удержании преимущества, даже не контратакуя. Долгое время "лисы" оборонялись очень хорошо, однако напор "Ливерпуля" принес свои плоды.

"Ливерпуль" — "Лестер". Отчет о матче

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Метки Лестер, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 6226

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Последние комментарии:




  1. ezh28 31.12.2017 02:36 # ezh28
    Еще раз предыдущий тренер Говно..

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  2. iceman90 30.12.2017 22:30 # iceman90
    LOL!!!

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  3. lexa-arsenal 30.12.2017 22:27 # lexa-arsenal
    Все, манчестеру скоро каюк, что красному, что голубому

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  4. bezviz 30.12.2017 22:27 # bezviz
    ахахаа скамопляди а ну свалили со 2 места, шавки позорные, с0сать накуй)))

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  5. blackdreamer 30.12.2017 22:27 # blackdreamer
    супер скам
    более унылой игры не придумать
    ферги на трибуне 10 раз перевернулся

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  6. toha-bludsikir 30.12.2017 22:26 # toha-bludsikir
    меняйте главную. сегодня ссым на манков

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  7. redtiger 30.12.2017 22:26 # redtiger
    Маур опять хныкать будет

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  8. dragonishka 30.12.2017 22:26 # dragonishka
    Прости, Сэр Алекс, мы все просрали.

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  9. toha-bludsikir 30.12.2017 22:26 # toha-bludsikir
    "Манчестер Юнайтед держат мяч в стиле тики-така" (c) myscore
    ахахахахаха

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  10. moskofidi 30.12.2017 22:26 # moskofidi
    Три очка до муму, ахахахаххаха.

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  11. toha-bludsikir 30.12.2017 22:24 # toha-bludsikir
    могу поздравить синюю помойку (челснли?) с восхождением на второе место. уже лучше вы, чем скам

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  12. moskofidi 30.12.2017 22:23 # moskofidi
    Перги в ахуе ))

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  13. rap-woiska 30.12.2017 22:23 # rap-woiska
    ФЕРГИ ТАЙМ!!!!!!!!!!!!!

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  14. omar-kingof-fapl 30.12.2017 22:22 # omar-kingof-fapl
    Кризисный Челси на чистом 2ом месте
    Вот что Азар животворящий делает

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  15. lfc01unwa 30.12.2017 22:21 # lfc01unwa
    Жозефа топ)))

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  16. akado 30.12.2017 22:21 # akado
    Как вообще МЮ, с такими игроками атаки, как Лингард и Мхитариан, так высоко находится?

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  17. redtiger 30.12.2017 22:20 # redtiger
    Пздц погба дебил

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  18. lfc01unwa 30.12.2017 22:19 # lfc01unwa
    ВСЕ пригород ПРИГородная помойка дальше по расписании вам сослать и сосать вплоть до весны вернее до конца сезона уавхахахпххпххппхпхпххпхпхпхпххпхпхпхпхпхххахахаххахахахахаххаха ору)

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  19. moskofidi 30.12.2017 22:17 # moskofidi
    Нахуя Погба трогал, ахахахаххахахахах.

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  20. lahmatyj 30.12.2017 22:15 # lahmatyj
    ябать, у погбы еще и копетанска повязка

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