"Челси" пять раз огорчил "Стоук"
"Челси" одержал восьмую кряду домашнюю победу, не встретив никакого сопротивления со стороны "Стоука" — 5:0.
Тренер "синих" Антонио Конте предоставил отдых Тьемуэ Бакайоко, Сеску Фабрегасу и Эдену Азару, вместо которых с первых минут появились Данни Дринкуотер, Педро и Виллиан.
В старте у "гончаров" произошло сразу шесть изменений относительно предыдущего матча. Этими новыми лицами в команде стали Джош Таймон, Чарли Адам, Рамадан Собхи, Ибрагим Афеллай, Маме Бирам Диуф и Сэйдо Берахино.
Забрав мяч под свой контроль, "Челси" легко и быстро открыл счет. На третьей минуте Виллиан выполнил навесную передачу со штрафного на линию вратарской, где Антонио Рюдигер без особого сопротивления пробил головой — 1:0.
Вскоре случился и второй гол. На девятой минуте Дринкуотер принял отскочивший от Педро мяч за пределами штрафной площади и вторым касанием пробил с подъема, поразив дальнюю "девятку" — 2:0.
"Стоук" совершенно не подавал никаких признаков жизни. На 14-й минуте Альваро Мората не реализовал выход один на один, не сумев переиграть голкипера, однако спустя девять минут третий гол все-таки случился. Это Педро нанес хлесткий удар с подступов к штрафной после передачи поперек Виллиана — 3:0.
В концовке тайма "гончары" внезапно разразились голом Диуфа, который открылся за спиной Маркоса Алонсо, однако взятие ворот не было засчитано. Других моментов гости не имели.
В начале второго тайма и Тибо Куртуа, наконец, вступил в игру, выйдя победителем из дуэли с Берахино, который неожиданно легко опередил Гари Кэхилла.
Вообще, после перерыва "синие" значительно ослабили хватку, но по-прежнему чувствовали себя комфортно. А Мората упустил еще несколько моментов.
На 73-й минуте Виллиан реализовал пенальти, который сам же и заработал — 4:0. Однако это был еще не конец. За две минуты до истечения основного времени вышедший на замену Давиде Дзаппакоста пробил с дистанции в нижний угол ворот — 5:0.
"Челси" провел один из самых легких матчей в сезоне, продлив свою домашнюю победную серию. "Стоук" был совершенно беззуб, отметившись лишь одни точным ударом за 90 минут и вновь заставив говорить о том, нужна ли команде смена тренера.
"Челси" — "Стоук". Отчет о матче
30.12.2017 19:55
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Последние комментарии:
убрать бы ещё Морату на лавку вместо Азара и голов было бы ещё больше.
____Канте_Дринкуотер___
Коста___Виллиан______Алонсо
_____Батшуайи____Азар
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Короли Англии.
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Жалко, Стоук, столько денег на игроков потратили и вроде стараются, в чём дело-то
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сколько там азар забил?)))))))))))))))
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Стоук уже тупо празднует новый год. Им похер на годы от какого-то щольси.
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Кто-то легко забивает Стоку 7 мячей, а кто-то еле-еле на 5 способен.
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щлёнще впервые за полгода забило больше больше двух голов мертвому Стоуку, но все равно пинсы будут обоссаны, уахахах.
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укрпочта)))))))))))
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Короли
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