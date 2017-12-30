Лакасетт хочет завершить дебютный сезон в "Арсенале" трофеем
Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт надеется завершить дебютный сезон в Англии с трофеем.
После переезда на "Эмирейтс" прошлым летом француз уже выиграл Суперкубок Англии. На остаток сезона Александр поставил цель взять еще один трофей, желательно Лигу Европы.
"Я хотел бы выиграть трофей, хотя в августе нам уже покорился Суперкубок. Победить в Премьер-Лиге будет практически нереально, но компенсировать это может Лига Европы".
"Я удовлетворен первой половиной сезона: мне нравится в Англии, я забиваю голы и показываю неплохую игру. Я понимаю, что могу играть еще лучше, но пока все складывается неплохо", - сообщил Лакасетт официальному сайту клуба.
30.12.2017 19:00
Просмотров: 930
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
он вообще в какой вселенной живет... Арсенал? трофеи?
(ответить)
Лакасетт хочет завершить дебютный сезон в "Арсенале"
понял куда попал и захотел съебать
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий