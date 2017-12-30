Карвальял не получит денег на зимние трансферы

Новоиспеченный наставник "Суонси" Карлуш Карвальял не получит трансферного бюджета на январь.

К этому уикенду "лебеди" подходят на последнем месте в Премьер-Лиге. Очевидно, что валлийская команда отчаянно нуждается в усилении, однако назначенному в четверг Карвальялу придется самостоятельно изыскивать средства на приглашение новичков, продавая ненужных игроков.



"Нет, в данный момент времени они не готовы выделить деньги для этого", — сообщил президент "Суонси" Хью Дженкинс на вопрос The Guardian о том, получит ли Карвальял трансферный бюджет от американских владельцев клуба Стива Каплана и Джейсона Левина.



Также сегодня стало известно, что ставший при Поле Клементе играющим тренером Леон Бриттон отказался от места в штабе Карвальяла и вновь сосредоточился на карьере футболиста.

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