Клопп не продаст Коутиньо, чтобы компенсировать затраты на Ван Дейка

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что не продаст плеймейкера Филиппе Коутиньо, чтобы отбить часть средств, потраченных на покупку Виргила Ван Дейка.

Перед открытием зимнего трансферного окна "красные" сделали солидное вложение, потратив 75 миллионов фунтов на Ван Дейка. Ожидалось, что всю сумму или по крайней мере часть "Ливерпуль" отобьет за счет продажи Коутиньо в "Барселону".



Однако Клопп ясно дал понять, что не собирается сводить баланс доходов и расходов. Соответственно, все разговоры об уходе Филиппе с "Энфилда" стоит прекратить, считает Юрген.



"Никто из руководства не говорил мне, что мы должны так поступить. Мы купили хорошего игрока, но нам не придется никого продавать из-за этого. Наши хозяева очень амбициозны, поэтому мы должны продолжать расти дальше", - цитирует Клоппа ESPN.

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