Мората рассказал, почему отказал "Тоттенхэму"

Альваро Мората Нападающий "Челси" Альваро Мората рассказал, почему отказался от перехода в "Тоттенхэм" два года назад.

После переезда Мораты на "Стэмфорд Бридж" рулевой "шпор" Маурисио Почеттино вспомнил, что пару лет назад испанец отказался от трансфера в "Тоттенхэм", испугавшись конкуренции с Харри Кейном.

Однако в эксклюзивном интервью Sky Sports Альваро рассказал, что это неправда. На самом деле Мората представлял себя на "Уайт Харт Лэйн", но тем летом его просто не отпустил "Реал".

"Я общался с Почеттино, он рассказывал, что хочет использовать нас в одной связке. Это неправда, что я испугался конкуренции с Кейном. Мне хотелось бы поиграть с ним за одну команду, но в тот момент у меня не было никаких шансов покинуть "Реал", - сообщил Мората.

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Метки Мората, Тоттенхэм, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 30.12.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. ruschelsea 30.12.2017 17:33 # ruschelsea
    Долбоё6 блеать, лучше б перешёл. А в Челси Оубамеянга купили.

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  2. moskofidi 30.12.2017 17:13 # moskofidi
    Лал. Знач перешёл в чеченси тупо потому, что сорвался переход в Тоттенхэм.

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  3. mixmaster 30.12.2017 16:25 # mixmaster
    Сидел бы на бенче под кейном 146%

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  4. ian 30.12.2017 16:06 # ian
    Я думал , он только на поле тормозит, оказывается, и в жизни такой же тормоз. Почеттино ему это полгода назад сказал.

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