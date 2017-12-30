Мората рассказал, почему отказал "Тоттенхэму"
Нападающий "Челси" Альваро Мората рассказал, почему отказался от перехода в "Тоттенхэм" два года назад.
После переезда Мораты на "Стэмфорд Бридж" рулевой "шпор" Маурисио Почеттино вспомнил, что пару лет назад испанец отказался от трансфера в "Тоттенхэм", испугавшись конкуренции с Харри Кейном.
Однако в эксклюзивном интервью Sky Sports Альваро рассказал, что это неправда. На самом деле Мората представлял себя на "Уайт Харт Лэйн", но тем летом его просто не отпустил "Реал".
"Я общался с Почеттино, он рассказывал, что хочет использовать нас в одной связке. Это неправда, что я испугался конкуренции с Кейном. Мне хотелось бы поиграть с ним за одну команду, но в тот момент у меня не было никаких шансов покинуть "Реал", - сообщил Мората.
30.12.2017 16:00
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Долбоё6 блеать, лучше б перешёл. А в Челси Оубамеянга купили.
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Лал. Знач перешёл в чеченси тупо потому, что сорвался переход в Тоттенхэм.
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Сидел бы на бенче под кейном 146%
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Я думал , он только на поле тормозит, оказывается, и в жизни такой же тормоз. Почеттино ему это полгода назад сказал.
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