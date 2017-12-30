Мората рассказал, почему отказал "Тоттенхэму"

Нападающий "Челси" Альваро Мората рассказал, почему отказался от перехода в "Тоттенхэм" два года назад.

После переезда Мораты на "Стэмфорд Бридж" рулевой "шпор" Маурисио Почеттино вспомнил, что пару лет назад испанец отказался от трансфера в "Тоттенхэм", испугавшись конкуренции с Харри Кейном.



Однако в эксклюзивном интервью Sky Sports Альваро рассказал, что это неправда. На самом деле Мората представлял себя на "Уайт Харт Лэйн", но тем летом его просто не отпустил "Реал".



"Я общался с Почеттино, он рассказывал, что хочет использовать нас в одной связке. Это неправда, что я испугался конкуренции с Кейном. Мне хотелось бы поиграть с ним за одну команду, но в тот момент у меня не было никаких шансов покинуть "Реал", - сообщил Мората.

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