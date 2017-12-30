Конте просит от Азара больше голов

Главный тренер "Челси" Антонио Конте попросил плеймейкера Эдена Азара забивать на уровне Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

В прошлом сезоне Азар обновил личный рекорд по числу голов в Премьер-Лиге, поразив ворота соперников 16 раз. В этом сезоне бельгиец не блещет результативностью – на счету Эдена всего пять мячей в 14 матчах.



Начиная с октября, Азар чаще выходит играть в нападении, а иногда действует в роли ложной девятки. Конте уверен: на более атакующей позиции Эден должен чаще забивать.



"Если вы посмотрите на статистику, то поймете, что он может забивать больше голов. В этом аспекте ему определенно стоит прибавить".



"Если ты нападающий или 10-й номер, то твоей задачей должен быть именно гол. Эдену есть куда прибавлять, хотя не забывайте, что он моложе Роналду и Месси", - цитирует Конте ESPN.

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