Конте просит от Азара больше голов

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте попросил плеймейкера Эдена Азара забивать на уровне Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

В прошлом сезоне Азар обновил личный рекорд по числу голов в Премьер-Лиге, поразив ворота соперников 16 раз. В этом сезоне бельгиец не блещет результативностью – на счету Эдена всего пять мячей в 14 матчах.

Начиная с октября, Азар чаще выходит играть в нападении, а иногда действует в роли ложной девятки. Конте уверен: на более атакующей позиции Эден должен чаще забивать.

"Если вы посмотрите на статистику, то поймете, что он может забивать больше голов. В этом аспекте ему определенно стоит прибавить".

"Если ты нападающий или 10-й номер, то твоей задачей должен быть именно гол. Эдену есть куда прибавлять, хотя не забывайте, что он моложе Роналду и Месси", - цитирует Конте ESPN.

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Метки Азар, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 30.12.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1019

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Последние комментарии:




  1. vertigo-92 30.12.2017 17:34 # vertigo-92
    не шарит парик, главное обводки

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  2. blackdreamer 30.12.2017 17:25 # blackdreamer
    да за 3 сезона как раз забьёт может как месси за 1
    щолсевское дно

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  3. sj606 30.12.2017 16:31 # sj606
    попросишь это в реале

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  4. tursa 30.12.2017 15:44 # tursa
    на своего пописил, топари просто

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  5. rashford39 30.12.2017 15:35 # rashford39
    Дахуя просишь Конте

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  6. role-playin 30.12.2017 15:19 # role-playin
    Да не его это позиция, неужели не ясно.

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  7. chr1s8rown 30.12.2017 15:14 # chr1s8rown
    forever perspectically

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  8. psycho1 30.12.2017 15:03 # psycho1
    А иначе что? Опять поссорится с ним и расстанется по смс? Азар и так в шоке от этих экспериментов со сменой позиции, уже мечтает сбежать от полоумного подальше.

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