Конте просит от Азара больше голов
Главный тренер "Челси" Антонио Конте попросил плеймейкера Эдена Азара забивать на уровне Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
В прошлом сезоне Азар обновил личный рекорд по числу голов в Премьер-Лиге, поразив ворота соперников 16 раз. В этом сезоне бельгиец не блещет результативностью – на счету Эдена всего пять мячей в 14 матчах.
Начиная с октября, Азар чаще выходит играть в нападении, а иногда действует в роли ложной девятки. Конте уверен: на более атакующей позиции Эден должен чаще забивать.
"Если вы посмотрите на статистику, то поймете, что он может забивать больше голов. В этом аспекте ему определенно стоит прибавить".
"Если ты нападающий или 10-й номер, то твоей задачей должен быть именно гол. Эдену есть куда прибавлять, хотя не забывайте, что он моложе Роналду и Месси", - цитирует Конте ESPN.
30.12.2017 15:00
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Последние комментарии:
не шарит парик, главное обводки
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да за 3 сезона как раз забьёт может как месси за 1
щолсевское дно
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попросишь это в реале
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на своего пописил, топари просто
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Дахуя просишь Конте
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Да не его это позиция, неужели не ясно.
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forever perspectically
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А иначе что? Опять поссорится с ним и расстанется по смс? Азар и так в шоке от этих экспериментов со сменой позиции, уже мечтает сбежать от полоумного подальше.
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