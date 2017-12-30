"Тоттенхэм" вступил в борьбу за Малкома
"Тоттенхэм" составит конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за нападающего "Бордо" Малкома.
Как известно, скауты "красных дьяволов" уже не раз были замечены на матчах "Бордо". Более того, в январе клуб с "Олд Траффорд" может сделать предложение по игроку, забившему семь голов в 20 матчах этого сезона.
По информации Sky Sports, конкуренцию "Юнайтед" должен составить "Тоттенхэм". Лондонский клуб уже предложил за Малкома 31 миллион фунтов, однако "Бордо" от таких денег отказался.
Тем не менее, шпоры продолжают мониторить ситуацию и интерес к бразильцу явно не утратили. Камнем преткновения могут стать лишь требования "Бордо": французский клуб рассчитывает выручить за Малкома больше 50 миллионов фунтов.
30.12.2017 14:00
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Звезда FMов.
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30 миллионов за хуй знает кого это в репертуаре МЮ как раз
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Хз, зачем он нам. В атаке у нас все более менее не плохо, а вот полузащита проседает. Дембеле постоянно травмирован, Ваньяма тоже уже полгода лечится, а Даеру приходится играть защитника через раз. Сиссоко и Уинкс сыроваты.
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