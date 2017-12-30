"Тоттенхэм" вступил в борьбу за Малкома

Малком "Тоттенхэм" составит конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за нападающего "Бордо" Малкома.

Как известно, скауты "красных дьяволов" уже не раз были замечены на матчах "Бордо". Более того, в январе клуб с "Олд Траффорд" может сделать предложение по игроку, забившему семь голов в 20 матчах этого сезона.

По информации Sky Sports, конкуренцию "Юнайтед" должен составить "Тоттенхэм". Лондонский клуб уже предложил за Малкома 31 миллион фунтов, однако "Бордо" от таких денег отказался.

Тем не менее, шпоры продолжают мониторить ситуацию и интерес к бразильцу явно не утратили. Камнем преткновения могут стать лишь требования "Бордо": французский клуб рассчитывает выручить за Малкома больше 50 миллионов фунтов.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!



Метки Бордо, Малком, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 30.12.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 995

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. budun 30.12.2017 14:41 # budun
    Звезда FMов.

    (ответить)

  2. raka-eve 30.12.2017 14:12 # raka-eve
    30 миллионов за хуй знает кого это в репертуаре МЮ как раз

    (ответить)

  3. grafters 30.12.2017 14:06 # grafters
    Хз, зачем он нам. В атаке у нас все более менее не плохо, а вот полузащита проседает. Дембеле постоянно травмирован, Ваньяма тоже уже полгода лечится, а Даеру приходится играть защитника через раз. Сиссоко и Уинкс сыроваты.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: