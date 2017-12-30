Каррагер: "Гвардиола выиграет титул с составом МЮ"

Жозе Моуриньо и Хосеп Гвардиола Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что Пеп Гвардиола выиграл бы Премьер-Лигу с составом "Манчестер Юнайтед".

Буквально на днях рулевой "дьяволов" Жозе Моуриньо пожаловался на богатство своих соседей из "Сити", которые тратят на крайних защитников такие же немыслимые деньги, как на нападающих.

Однако Каррагер считает, что не только трансферы помогли Гвардиоле сделать из "горожан" непобедимую команду. Более того, Джейми уверен: если Пепу дать состав "Юнайтед", он тоже выиграет Премьер-Лигу.

"В аргументе Жозе Моуриньо о разнице в тратах "Ман Сити" и "Ман Юнайтед" есть существенный изъян. Просто вернемся к началу сезона и сравним составы команд по позициям. Эдерсон был лучше Де Хеа? Отаменди и Стоунс были предпочтительнее Байи и Джонса? Болельщики "Юнайтед" хотели бы видеть Фернандиньо на месте Матича?"

"Даже сейчас в составе "Юнайтед" полно самых дорогих суперзвезд или тех, чья репутация была лучше до перехода в МЮ. Мхитарян, Погба и Лукаку играли на высоком уровне до перехода, но прогрессируют ли они при Моуриньо? В этом-то вся проблема".

"Сити" лидирует, потому что при Гвардиоле игроки прогрессируют, Моуринью же полагается на опытных и состоявшихся футболистов. Если бы Пеп возглавлял МЮ, он бы выиграл Премьер-Лигу", - написал Каррагер в своей колонке для The Telegraph.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!



Метки Гвардиола, Каррагер, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 30.12.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2916

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dulo 30.12.2017 17:52 # dulo
    МЮ сейчас на 2 месте, еще не вечер...а как не поздравить Мауриньо с тем, как успел протащить команду в лигу чемпионов.. браво.Конечно есть и ошибки, только тот кто не работает не совершает их.

    (ответить)

  2. mazinho-united 30.12.2017 17:45 # mazinho-united
    Как человек не выйгрывавший апл может звиздеть про победу в апл?

    (ответить)

  3. insomniac 30.12.2017 17:13 # insomniac
    с составом, более сильным, чем нынешний юнайтедовский, Сити с Гвардиолой в прошлом году где был?

    (ответить)

  4. svami 30.12.2017 15:04 # svami
    Без де Брюйне "Сити" был бы на 4-м месте

    (ответить)

  5. iskander8sg 30.12.2017 14:50 # iskander8sg
    Гвардиола как тренер в плане тактики слобее Моура, но успех - это командная тема. Ассистенты, тренеры вратарей, защей, медики, скауты и даже повара с уборщиками. Гвардиола психолог, он такая же гнида как и Маур, но умеет все красиво преподнести, он редко якает как Жозе, и это дает плоды. Когда люди резонируют атмосферу внутри колектива, они усиляют друг друга в рази, примеров много. Тут Пепа красавец. Подобное было в интере у Моура, но он как обычно зазнался и обосрался после.
    Так что Карра в коем веке прав.

    (ответить)

  6. alexomck 30.12.2017 14:19 # alexomck
    выиграл бы с составом Челси, но там посредственный Конте.

    (ответить)

  7. skydreams 30.12.2017 14:08 # skydreams
    Прав 100%

    (ответить)

  8. lfc-in-my-heart 30.12.2017 13:49 # lfc-in-my-heart
    КДБ, Стерлинг, Сане, Агуэро, Жезус - у Скама и рядом нету исполнителей такого уровня, конечно он бы не взял титул. Карра вновь хрень сказал. Если защита и вратарь одного уровня, то это не значит, что и команды равны.

    (ответить)

  9. largo-winch 30.12.2017 13:43 # largo-winch
    Не физди Карра Лингорд Керик Решфорд Феллейни Блинд Шоу Дармиян Эррерр Мхиторян не пройдут в старт других команд топ-6

    (ответить)

  10. akadam 30.12.2017 13:43 # akadam
    Каррагер устроил игры разума. По-прежнему, работает на ЛФК.

    (ответить)

  11. f345 30.12.2017 13:39 # f345
    Даже Карра понимает очевиднейший факт-Маур дно.

    (ответить)

  12. chr1s8rown 30.12.2017 13:05 # chr1s8rown
    я б выбрал Отаменди и Стоунс вместо этих клоунов

    (ответить)

  13. ganinilyha 30.12.2017 13:01 # ganinilyha
    У МЮ даже не топ 3 состав в лиге. Так что вряд ли.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: