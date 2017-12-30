Каррагер: "Гвардиола выиграет титул с составом МЮ"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что Пеп Гвардиола выиграл бы Премьер-Лигу с составом "Манчестер Юнайтед".
Буквально на днях рулевой "дьяволов" Жозе Моуриньо пожаловался на богатство своих соседей из "Сити", которые тратят на крайних защитников такие же немыслимые деньги, как на нападающих.
Однако Каррагер считает, что не только трансферы помогли Гвардиоле сделать из "горожан" непобедимую команду. Более того, Джейми уверен: если Пепу дать состав "Юнайтед", он тоже выиграет Премьер-Лигу.
"В аргументе Жозе Моуриньо о разнице в тратах "Ман Сити" и "Ман Юнайтед" есть существенный изъян. Просто вернемся к началу сезона и сравним составы команд по позициям. Эдерсон был лучше Де Хеа? Отаменди и Стоунс были предпочтительнее Байи и Джонса? Болельщики "Юнайтед" хотели бы видеть Фернандиньо на месте Матича?"
"Даже сейчас в составе "Юнайтед" полно самых дорогих суперзвезд или тех, чья репутация была лучше до перехода в МЮ. Мхитарян, Погба и Лукаку играли на высоком уровне до перехода, но прогрессируют ли они при Моуриньо? В этом-то вся проблема".
"Сити" лидирует, потому что при Гвардиоле игроки прогрессируют, Моуринью же полагается на опытных и состоявшихся футболистов. Если бы Пеп возглавлял МЮ, он бы выиграл Премьер-Лигу", - написал Каррагер в своей колонке для The Telegraph.
30.12.2017 13:00
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Последние комментарии:
МЮ сейчас на 2 месте, еще не вечер...а как не поздравить Мауриньо с тем, как успел протащить команду в лигу чемпионов.. браво.Конечно есть и ошибки, только тот кто не работает не совершает их.
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Как человек не выйгрывавший апл может звиздеть про победу в апл?
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с составом, более сильным, чем нынешний юнайтедовский, Сити с Гвардиолой в прошлом году где был?
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Без де Брюйне "Сити" был бы на 4-м месте
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Гвардиола как тренер в плане тактики слобее Моура, но успех - это командная тема. Ассистенты, тренеры вратарей, защей, медики, скауты и даже повара с уборщиками. Гвардиола психолог, он такая же гнида как и Маур, но умеет все красиво преподнести, он редко якает как Жозе, и это дает плоды. Когда люди резонируют атмосферу внутри колектива, они усиляют друг друга в рази, примеров много. Тут Пепа красавец. Подобное было в интере у Моура, но он как обычно зазнался и обосрался после.
Так что Карра в коем веке прав.
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выиграл бы с составом Челси, но там посредственный Конте.
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Прав 100%
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КДБ, Стерлинг, Сане, Агуэро, Жезус - у Скама и рядом нету исполнителей такого уровня, конечно он бы не взял титул. Карра вновь хрень сказал. Если защита и вратарь одного уровня, то это не значит, что и команды равны.
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Не физди Карра Лингорд Керик Решфорд Феллейни Блинд Шоу Дармиян Эррерр Мхиторян не пройдут в старт других команд топ-6
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Каррагер устроил игры разума. По-прежнему, работает на ЛФК.
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Даже Карра понимает очевиднейший факт-Маур дно.
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я б выбрал Отаменди и Стоунс вместо этих клоунов
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У МЮ даже не топ 3 состав в лиге. Так что вряд ли.
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