Каррагер: "Гвардиола выиграет титул с составом МЮ"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что Пеп Гвардиола выиграл бы Премьер-Лигу с составом "Манчестер Юнайтед".

Буквально на днях рулевой "дьяволов" Жозе Моуриньо пожаловался на богатство своих соседей из "Сити", которые тратят на крайних защитников такие же немыслимые деньги, как на нападающих.



Однако Каррагер считает, что не только трансферы помогли Гвардиоле сделать из "горожан" непобедимую команду. Более того, Джейми уверен: если Пепу дать состав "Юнайтед", он тоже выиграет Премьер-Лигу.



"В аргументе Жозе Моуриньо о разнице в тратах "Ман Сити" и "Ман Юнайтед" есть существенный изъян. Просто вернемся к началу сезона и сравним составы команд по позициям. Эдерсон был лучше Де Хеа? Отаменди и Стоунс были предпочтительнее Байи и Джонса? Болельщики "Юнайтед" хотели бы видеть Фернандиньо на месте Матича?"



"Даже сейчас в составе "Юнайтед" полно самых дорогих суперзвезд или тех, чья репутация была лучше до перехода в МЮ. Мхитарян, Погба и Лукаку играли на высоком уровне до перехода, но прогрессируют ли они при Моуриньо? В этом-то вся проблема".



"Сити" лидирует, потому что при Гвардиоле игроки прогрессируют, Моуринью же полагается на опытных и состоявшихся футболистов. Если бы Пеп возглавлял МЮ, он бы выиграл Премьер-Лигу", - написал Каррагер в своей колонке для The Telegraph.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!