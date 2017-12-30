"Челси" предложит Азару новый контракт и постарается купить Баркли

После Нового года "Челси" возобновит переговоры со своим плеймейкером Эденом Азаром о новом контракте, а также постарается приобрести полузащитника "Эвертона" Росса Баркли.

Накануне пресса растиражировала интервью Тьерри Анри, который рассказал, что его сын Эден отклонил предложение "синих" о новом контракте и помышляет о переходе в "Реал".



Однако The Telegraph настаивает, что Азару не на что было отвечать отказом, поскольку "Челси" до сих пор не предложил ему новую сделку — в клубе не видят необходимости с этим спешить, ведь у бельгийца есть действительный до 2020 года контракт.



Вместе с тем в начале 2018 года "синие" действительно планируют сесть за стол переговоров с Азаром, чтобы попытаться склонить того к новой сделке, которая увеличит зарплату Эдена до 300 тысяч фунтов в неделю.



Однако прежде чем "Челси" сосредоточится на переговорах с Азаром, клуб планирует поработать на трансферном рынке. "Синие" возобновят интерес к Баркли, который был близок к переходу на "Стэмфорд Бридж" еще в августе, но из-за травмы задней поверхности бедра решил задержаться в "Эвертоне".



Сейчас Росс уже практически восстановился, хотя к выступлениям за "ирисок" пока не вернулся. Интерес к Баркли также проявляет "Тоттенхэм", однако в Северном Лондоне предпочли бы подписать игрока в конце сезона свободным агентом.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!