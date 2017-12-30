"Челси" предложит Азару новый контракт и постарается купить Баркли
После Нового года "Челси" возобновит переговоры со своим плеймейкером Эденом Азаром о новом контракте, а также постарается приобрести полузащитника "Эвертона" Росса Баркли.
Накануне пресса растиражировала интервью Тьерри Анри, который рассказал, что его сын Эден отклонил предложение "синих" о новом контракте и помышляет о переходе в "Реал".
Однако The Telegraph настаивает, что Азару не на что было отвечать отказом, поскольку "Челси" до сих пор не предложил ему новую сделку — в клубе не видят необходимости с этим спешить, ведь у бельгийца есть действительный до 2020 года контракт.
Вместе с тем в начале 2018 года "синие" действительно планируют сесть за стол переговоров с Азаром, чтобы попытаться склонить того к новой сделке, которая увеличит зарплату Эдена до 300 тысяч фунтов в неделю.
Однако прежде чем "Челси" сосредоточится на переговорах с Азаром, клуб планирует поработать на трансферном рынке. "Синие" возобновят интерес к Баркли, который был близок к переходу на "Стэмфорд Бридж" еще в августе, но из-за травмы задней поверхности бедра решил задержаться в "Эвертоне".
Сейчас Росс уже практически восстановился, хотя к выступлениям за "ирисок" пока не вернулся. Интерес к Баркли также проявляет "Тоттенхэм", однако в Северном Лондоне предпочли бы подписать игрока в конце сезона свободным агентом.
30.12.2017 12:00
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Последние комментарии:
ах ах ах миша ну епта, новый год завтра, а ты уже в дровишки чи шо?
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Настроение подняли))) тьерри Анри отец азара, Анри цыган что-ли в 10 лет его зачал
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Анри - отец, Юнгберг - мать, сын - гпенс. Позор семьи.
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ЛФК покупает Кейта чтоб Коут не ушел
Чолсы покупает Баркли чтоб не ушел Азар
Просто бизнес машинен
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сын мой, твой отец натурал
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Мишаил, ну как так то епт))))
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уахахахахахаахах
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Когда папа оказывается негр
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блят вы че. отец озара терри джон.
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у Азара два отца
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мишо ты пьян
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Анри оказывается отец Азара. А чё, похож.
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