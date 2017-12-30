"Челси" предложит Азару новый контракт и постарается купить Баркли

Эден Азар После Нового года "Челси" возобновит переговоры со своим плеймейкером Эденом Азаром о новом контракте, а также постарается приобрести полузащитника "Эвертона" Росса Баркли.

Накануне пресса растиражировала интервью Тьерри Анри, который рассказал, что его сын Эден отклонил предложение "синих" о новом контракте и помышляет о переходе в "Реал".

Однако The Telegraph настаивает, что Азару не на что было отвечать отказом, поскольку "Челси" до сих пор не предложил ему новую сделку — в клубе не видят необходимости с этим спешить, ведь у бельгийца есть действительный до 2020 года контракт.

Вместе с тем в начале 2018 года "синие" действительно планируют сесть за стол переговоров с Азаром, чтобы попытаться склонить того к новой сделке, которая увеличит зарплату Эдена до 300 тысяч фунтов в неделю.

Однако прежде чем "Челси" сосредоточится на переговорах с Азаром, клуб планирует поработать на трансферном рынке. "Синие" возобновят интерес к Баркли, который был близок к переходу на "Стэмфорд Бридж" еще в августе, но из-за травмы задней поверхности бедра решил задержаться в "Эвертоне".

Сейчас Росс уже практически восстановился, хотя к выступлениям за "ирисок" пока не вернулся. Интерес к Баркли также проявляет "Тоттенхэм", однако в Северном Лондоне предпочли бы подписать игрока в конце сезона свободным агентом.

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Метки Азар, Баркли, контракты, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1966

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Последние комментарии:




  1. j-silver 30.12.2017 14:59 # j-silver
    ах ах ах миша ну епта, новый год завтра, а ты уже в дровишки чи шо?

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  2. romka777 30.12.2017 14:54 # romka777
    Настроение подняли))) тьерри Анри отец азара, Анри цыган что-ли в 10 лет его зачал

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  3. aristarh-overeem 30.12.2017 14:01 # aristarh-overeem
    Анри - отец, Юнгберг - мать, сын - гпенс. Позор семьи.

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  4. largo-winch 30.12.2017 13:45 # largo-winch
    ЛФК покупает Кейта чтоб Коут не ушел
    Чолсы покупает Баркли чтоб не ушел Азар

    Просто бизнес машинен

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  5. kukuruzzo 30.12.2017 13:31 # kukuruzzo
    сын мой, твой отец натурал

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  6. imf-tau 30.12.2017 13:18 # imf-tau
    Мишаил, ну как так то епт))))

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  7. moskofidi 30.12.2017 13:04 # moskofidi
    уахахахахахаахах

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  8. gio 30.12.2017 12:39 # gio
    Когда папа оказывается негр

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  9. chr1s8rown 30.12.2017 12:33 # chr1s8rown
    блят вы че. отец озара терри джон.

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  10. shakur 30.12.2017 12:27 # shakur
    у Азара два отца

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  11. mr-lamps 30.12.2017 12:18 # mr-lamps
    мишо ты пьян

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  12. petertosh 30.12.2017 12:06 # petertosh
    Анри оказывается отец Азара. А чё, похож.

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