Анри призвал "Арсенал" продать Озила и Санчеса в январе

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри призвал свой клуб продать полузащитника Месута Озила и нападающего Алексиса Санчеса в январе.

Как известно, действующие контракты двух некогда самых дорогих игроков в истории "Арсенала" истекают в конце сезона. Уже со следующей недели Месут и Алексис смогут вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа.



Анри не верит, что "канонирам" удастся удержать своих звезд, и призывает главного тренера Арсена Венгера не допустить ухода Озила и Санчеса свободными агентами.



"Клуб сам виноват в том, что все так получилось. Если Алексис Санчес и Месут Озил уйдут, тебе их будет не хватать, потому что они классные игроки. Так теперь еще и не получить никаких денег за них?"



"Нужно постараться получить хоть какие-нибудь деньги за них, потому что они все равно уйдут. Они до сих пор не подписали новые контракты, и в конце сезона за них уже ничего не получишь. Это двойное наказание".



"Я удивлен этим. Почему? В свое время ушел Робин Ван Перси, ушел я сам. Многие игроки ушли, но они получили деньги за них. Эти же парни могут уйти бесплатно. Ты удержишь их в январе, надеясь, что заставишь их остаться, или все-таки продашь их?" — цитирует Анри Evening Standard.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!