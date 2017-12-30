Анри призвал "Арсенал" продать Озила и Санчеса в январе

Месут Озил и Алексис Санчес Легенда "Арсенала" Тьерри Анри призвал свой клуб продать полузащитника Месута Озила и нападающего Алексиса Санчеса в январе.

Как известно, действующие контракты двух некогда самых дорогих игроков в истории "Арсенала" истекают в конце сезона. Уже со следующей недели Месут и Алексис смогут вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа.

Анри не верит, что "канонирам" удастся удержать своих звезд, и призывает главного тренера Арсена Венгера не допустить ухода Озила и Санчеса свободными агентами.

"Клуб сам виноват в том, что все так получилось. Если Алексис Санчес и Месут Озил уйдут, тебе их будет не хватать, потому что они классные игроки. Так теперь еще и не получить никаких денег за них?"

"Нужно постараться получить хоть какие-нибудь деньги за них, потому что они все равно уйдут. Они до сих пор не подписали новые контракты, и в конце сезона за них уже ничего не получишь. Это двойное наказание".

"Я удивлен этим. Почему? В свое время ушел Робин Ван Перси, ушел я сам. Многие игроки ушли, но они получили деньги за них. Эти же парни могут уйти бесплатно. Ты удержишь их в январе, надеясь, что заставишь их остаться, или все-таки продашь их?" — цитирует Анри Evening Standard.

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Метки Анри, Арсенал, Озил, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. osivori 30.12.2017 14:39 # osivori
    пусть уходят и поскорее, арсенал не тот клуб который должен кого то упрашивать, найдутся игроки которые с лихвой заменят пучеглазика и переоцененного лексея, скатертью им дорожка на лавку

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  2. mixmaster 30.12.2017 14:38 # mixmaster
    Бля, вот когда Анри начинает зарплату на скае отрабатывать - такую херню несёт. Продай Арс их летом-говорил бы, что лидеров продают

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  3. shearer1 30.12.2017 12:55 # shearer1
    Зато с ними есть шанс зацепиться за 4-е место.
    А без них -нету

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  4. electric 30.12.2017 12:17 # electric
    А самирка и по ныне там.

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  5. vyrentz 30.12.2017 11:47 # vyrentz
    Дед впал в маразмус, вот и весь ответ. Есть два варианта: переподписываешь или продаешь. Венгер как те калеки, и пас не отдал, и по воротам не ударил.

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  6. rollik707 30.12.2017 11:37 # rollik707
    Дело говорит. Если бы их можно было переподписать или если бы клуб смог повысить их зп то это давно бы произошло. Из двух неприятностей Арсеналу нужно выбрать наименьшую.

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  7. hammersmith 30.12.2017 11:07 # hammersmith
    красава. не хочет чтобы аснл в 4ку попал, настоящая легенда

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  8. rashford39 30.12.2017 11:06 # rashford39
    Анри по себе судит, хотя стоит признать что им в Арсенале ловить нечего

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