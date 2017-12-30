Почеттино хочет, чтобы Кейн стал своим Тотти для "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отказался назвать цену за нападающего Харри Кейна и выразил надежду, что тот станет своим Франческо Тотти для "шпор".

Отметившись хет-триком против "Саутгемптона" на Boxing Day, Кейн достиг отметки в 39 голов в 2017 году в рамках Премьер-Лиги, покорив державшееся два десятилетия достижение Алана Ширера (36).



С тех пор Ширер заявил, что 24-летий Кейн всю свою карьеру может провести в "Тоттенхэме", и Почеттино допускает такой сценарий, сравнивая Харри с легендой "Ромы" Франческо Тотти. При этом Маурисио наотрез отказывается рассматривать вариант с продажей своего бомбардира.



"Думаю, Алан Ширер знает лучше меня, потому что он англичанин и знает менталитет этих людей. Если он сказал это, значит, это возможно. Возможно, Харри Кейн со своим менталитетом будет тем же игроком для "Тоттенхэма", что был Франческо Тотти для "Ромы".



"Для нас, наших фанатов и каждого в клубе Харри является великолепным игроком. У него замечательный характер, и он великолепный профессионал. Так почему бы и нет?"



"Думаю, у Харри нет цены, потому что мы хотим сохранить его здесь. Он бесценен, у него нет цены. Мы можем говорить о разных вещах, но в конце концов это разговоры ради разговоров, потому что невозможно установить цену за него".



"Это не так, что он внезапно стал суперзвездой из-за своего удивительного рекорда. Ничего не изменилось — он был суперзвездой и три года назад, год назад, шесть месяцев назад, неделю назад. Мы всегда относились к нему как к суперзвезде".



"Мы доверяли ему с первого дня здесь, потому что видели его потенциал, и теперь он справедливо получает похвалу за свои достижения", — цитирует Почеттино Evening Standard.

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