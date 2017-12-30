Моуриньо: "Деньги делают разницу"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что клубам становится очень сложно добиваться успеха без больших трат на трансферном рынке.

С момента своего назначения в "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола потратил больше всех в Англии, приведя 16 новых игроков. Благодаря этим инвестициям "горожане" уверенно лидируют в Премьер-Лиге и называются одним из главных фаворитов в Лиге Чемпионов.



В числе фаворитов на победу в Лиге Чемпионов значится и ПСЖ, который прошлым летом потратил огромные деньги на Неймара и Килиана Мбаппе. Моуриньо считает, что такого рода траты становятся залогом успеха в современном футболе.



"С такими клубами сложно соперничать, но возможно. Существуют клубы, у которых нет финансовых ограничений, и им лишь важно приглашать лучших игроков. Когда ты не соответствуешь этому профилю, тебе требуется терпение, спокойствие и время".



"Думаю, к следующему сезону мы подпишем двух-трех новых игроков. Но одновременно мы потеряем двух-трех. У нас не будет впечатляющих изменений или улучшений".



"Когда (Юрген) Клопп пришел в "Ливерпуль", он доверял своему тренерскому мастерству, которым он обладает. Но теперь, думаю, он осознал, что этого недостаточно для победы в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, для завоевания трофеев".



"Поэтому теперь вы видите, что "Ливерпуль" согласовал приобретение Наби Кейта на следующего лето, а покупкой Виргила Ван Дейка они смирились с условиями, которые диктует этот безумный рынок".



"Если бы они предложили 40 миллионов фунтов, "Саутгемптон" не продал бы им своего игрока, потому что некоторые клубы инвестируют без ограничений, некоторые клубы абсолютно сильны на рынке".



"Прошлым летом ПСЖ заполучил Неймара и Мбаппе — возможно, двух из четырех лучших атакующих игроков в мире. Двух одновременно. Вдобавок у них есть Ди Мария, Дракслер, Пасторе, Лукас Моура, — у них полно запасных вариантов".



"Поэтому, да, деньги делают разницу", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

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