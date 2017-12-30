Венгер хочет, чтобы его преемник придерживался ценностей "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер хочет, чтобы его преемник придерживался ценностей, которые так дороги клубу.

В минувший четверг Венгер повторил рекорд великого сэра Алекса Фергюсона по числу матчей в Премьер-Лиге за карьеру. Француз не скрывает, что вскоре может покинуть клуб, но надеется, что его преемник будет придерживаться ценностей, которые он закладывал долгие годы.



"В первую очередь тренер может оказать влияние на результат и стиль игры, затем изменить структуру клуба и поведение игроков за пределами поля".



"Я старался повлиять на все три аспекта, но делал это, уважая ценности, которые дороги мне и дороги клубу. Именно поэтому между мной и "Арсеналом" всегда была такая гармония. Надеюсь, что следующий тренер останется верен этим ценностям", - сообщил Венгер SRF Sport.

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