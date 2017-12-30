"Челси" оказался прибылен в прошлом сезоне, даже без Лиги Чемпионов
"Челси" отчитался о прибыли в размере 15.3 миллионов фунтов в прошлом сезоне, несмотря на неучастие в Лиге Чемпионов.
За финансовый год, совпадающий с чемпионским сезоном 2016/17 и околачивающийся 30 июня 2017, клуб со "Стэмфорд Бридж" заработал 361.3 млн. фунтов — на 9.8% больше, чем в предыдущие 12 месяцев (329.1 млн. фунтов).
Финансовые потери от неучастия в еврокубках "синих" смогли компенсировать с помощью торговли игроками, которая принесла клубу прибыль в размере 69.2 млн. фунтов. Столь впечатляющих результатов "Челси" во многом удалось добиться благодаря рекордной продаже полузащитника Оскара, ушедшего в "Шанхай СИПГ" за 60 млн. фунтов. Еще 15 млн. фунтов принесли Папи Джилободжи и Патрик Бэмфорд.
Как сообщает The Telegraph, в этом сезоне "Челси" надеется отобразить еще более сильные финансовые результаты благодаря возвращению в элитный европейский контракт и выгодному спонсорскому контракту с Nike.
"Мы очень довольны, что в сезоне 2016/17 наши внушительные достижения на футбольном поле совпали с коммерческими успехами. Наш бизнес продолжил расти в долгосрочной перспективе, и тот факт, что мы смогли отобразить рекордный оборот, несмотря на неучастие в Лиге Чемпионов, лишь подчеркивает нашу силу", — сообщил президент "Челси" Брюс Бак.
30.12.2017 00:05
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Последние комментарии:
Ну хоть в минус не уходим.
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коммерция моего любимого клуба -параша, когда топ клуб вынужден продажами игроков выходить в плюс. Самый херовый бизнес менеджмент топ 4 АПЛ у Челси. Таким Макаром Челси станет середняком если не исправит ситуацию с коммерческими доходами. МЮ раза в 2 больше доходов имеет а Челси только через 10 лет планирует сопоставимые доходы достичь, и неизвестно как изменятся цены к тому времени, академия единственное что сможет держать нас на плаву. В этом сезоне Кристенсен -первый воспитанник ставший игроком основы с новой академии это игрок, стоящий как минимум 50-60 млн фунтов в 21 год. В следующем году Лофтус Чик будет в команде, заменив Сеска что так же выручит клуб, а Абрахам вернется в качестве второго форварда. За ними уже выросло целое поколение игроков, которые выиграли все что только можно за клуб и сборную всех возрастов эти ребята без трансферов через пару Аренд смогут закрыть большинство позиций в команде. Надеюсь что это позволит закрыть потребность в доходах
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Лучший клуб в изведанной галактике
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лютые топари. бизнес-кар!
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