"Челси" оказался прибылен в прошлом сезоне, даже без Лиги Чемпионов

"Челси" отчитался о прибыли в размере 15.3 миллионов фунтов в прошлом сезоне, несмотря на неучастие в Лиге Чемпионов.

За финансовый год, совпадающий с чемпионским сезоном 2016/17 и околачивающийся 30 июня 2017, клуб со "Стэмфорд Бридж" заработал 361.3 млн. фунтов — на 9.8% больше, чем в предыдущие 12 месяцев (329.1 млн. фунтов).



Финансовые потери от неучастия в еврокубках "синих" смогли компенсировать с помощью торговли игроками, которая принесла клубу прибыль в размере 69.2 млн. фунтов. Столь впечатляющих результатов "Челси" во многом удалось добиться благодаря рекордной продаже полузащитника Оскара, ушедшего в "Шанхай СИПГ" за 60 млн. фунтов. Еще 15 млн. фунтов принесли Папи Джилободжи и Патрик Бэмфорд.



Как сообщает The Telegraph, в этом сезоне "Челси" надеется отобразить еще более сильные финансовые результаты благодаря возвращению в элитный европейский контракт и выгодному спонсорскому контракту с Nike.



"Мы очень довольны, что в сезоне 2016/17 наши внушительные достижения на футбольном поле совпали с коммерческими успехами. Наш бизнес продолжил расти в долгосрочной перспективе, и тот факт, что мы смогли отобразить рекордный оборот, несмотря на неучастие в Лиге Чемпионов, лишь подчеркивает нашу силу", — сообщил президент "Челси" Брюс Бак.

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