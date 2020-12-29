"Юнайтед" интересуется Жоржиньо

Жоржиньо Неопределенная ситуация с Майклом Кэрриком и Маруаном Феллайни заставила "Манчестер Юнайтед" обратить внимание на полузащитника "Наполи" Жоржиньо.

В этом сезоне Премьер-Лиги Кэррик не сыграл ни минуты. Отсутствие ветерана было вызвано процедурой на сердце. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо уже предложил место в своем штабе Майклу, если тот решит закончить игровую карьеру.

Весьма туманны перспективы и Феллайни, чей контракт истекает в конце сезона. За последнее время Маруан дал несколько интервью с намеками о том, что всерьез задумывается о смене клуба, и в январе у "Юнайтед" будет последний шанс выручить хоть какие-нибудь деньги за бельгийца.

Как сообщает Manchester Evening News, в сложившейся ситуации клуб с "Олд Траффорд" обратился на рынок в поисках усиления центра поля. Внимание Моуриньо привлек 26-летний Жоржиньо, который, действуя на позиции опорного полузащитника, отметился двумя голами и тремя результативными в этом сезоне Серии А.

Более того, "Юнайтед", возможно, уже вовсю пытается переманить итальянца бразильского происхождения — опубликованная в среду новость на официальном веб-сайте "Наполи" свидетельствует о том, что насчет Жоржиньо поступило "большое предложение" от некого английского клуба.

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Метки Жоржиньо, Манчестер Юнайтед, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2017 22:00

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  1. blackdreamer 29.12.2017 23:31 # blackdreamer
    для скамца пойдет лавочник из наполи

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  2. mancunia-planet 29.12.2017 23:05 # mancunia-planet
    Марэк Гамшик снова забивает

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  3. mancunia-planet 29.12.2017 23:02 # mancunia-planet
    сейчас играют в гостях у Кротоннэ

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