"Юнайтед" интересуется Жоржиньо
Неопределенная ситуация с Майклом Кэрриком и Маруаном Феллайни заставила "Манчестер Юнайтед" обратить внимание на полузащитника "Наполи" Жоржиньо.
В этом сезоне Премьер-Лиги Кэррик не сыграл ни минуты. Отсутствие ветерана было вызвано процедурой на сердце. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо уже предложил место в своем штабе Майклу, если тот решит закончить игровую карьеру.
Весьма туманны перспективы и Феллайни, чей контракт истекает в конце сезона. За последнее время Маруан дал несколько интервью с намеками о том, что всерьез задумывается о смене клуба, и в январе у "Юнайтед" будет последний шанс выручить хоть какие-нибудь деньги за бельгийца.
Как сообщает Manchester Evening News, в сложившейся ситуации клуб с "Олд Траффорд" обратился на рынок в поисках усиления центра поля. Внимание Моуриньо привлек 26-летний Жоржиньо, который, действуя на позиции опорного полузащитника, отметился двумя голами и тремя результативными в этом сезоне Серии А.
Более того, "Юнайтед", возможно, уже вовсю пытается переманить итальянца бразильского происхождения — опубликованная в среду новость на официальном веб-сайте "Наполи" свидетельствует о том, что насчет Жоржиньо поступило "большое предложение" от некого английского клуба.
29.12.2017 22:00
Просмотров: 999
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
для скамца пойдет лавочник из наполи
(ответить)
Марэк Гамшик снова забивает
(ответить)
сейчас играют в гостях у Кротоннэ
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий