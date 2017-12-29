Конте: "Место в топ-4 станет успехом для "Челси"

Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что завоевание места в топ-4 Премьер-Лиги стало бы успехом для его команды в этом сезоне.

Выдающаяся форма "Манчестер Сити" не оставляет "синим" реальных шансов защитить чемпионский титул, хотя сезон едва достиг своего экватора.



Тем не менее, Конте считает, что его команда все еще может успешно завершить сезон. Для этого "Челси" необходимо завоевать путевку в Лигу Чемпионов.



"Для этой лиги финишировать в топ-4 всегда будет успехом. Это священная лига. Здесь шесть команд топ-уровня, которые каждый сезон сражаются за титул".



"В зоне Лиги Чемпионов только четыре места, и еще две команды отправляются в Лигу Европы. Чтобы попасть в Лигу Чемпионов, тебе приходится сражаться".



"Когда твой конкурент выступает так хорошо на протяжении длительного времени, как это делает "Манчестер Сити", то вполне нормально, что тебе очень сложно поспорить за титул".



"В то же время мы должны выкладываться в каждом матче, стараясь набирать по три очка и удовлетворять своих фанатов", — цитирует Конте Sky Sports.

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