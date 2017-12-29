Конте: "Место в топ-4 станет успехом для "Челси"

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что завоевание места в топ-4 Премьер-Лиги стало бы успехом для его команды в этом сезоне.

Выдающаяся форма "Манчестер Сити" не оставляет "синим" реальных шансов защитить чемпионский титул, хотя сезон едва достиг своего экватора.

Тем не менее, Конте считает, что его команда все еще может успешно завершить сезон. Для этого "Челси" необходимо завоевать путевку в Лигу Чемпионов.

"Для этой лиги финишировать в топ-4 всегда будет успехом. Это священная лига. Здесь шесть команд топ-уровня, которые каждый сезон сражаются за титул".

"В зоне Лиги Чемпионов только четыре места, и еще две команды отправляются в Лигу Европы. Чтобы попасть в Лигу Чемпионов, тебе приходится сражаться".

"Когда твой конкурент выступает так хорошо на протяжении длительного времени, как это делает "Манчестер Сити", то вполне нормально, что тебе очень сложно поспорить за титул".

"В то же время мы должны выкладываться в каждом матче, стараясь набирать по три очка и удовлетворять своих фанатов", — цитирует Конте Sky Sports.

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Метки Конте, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1568

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Последние комментарии:




  1. baurlfc78 30.12.2017 00:29 # baurlfc78
    Конте фрайерок навряд ли Абрамович тебя послушает

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  2. ibon 29.12.2017 23:42 # ibon
    Если бы не кризис в Челси он бы показал всем остальным физрукам потратившим по 500 лямов.повезло им в этом году,что кризис затянулся в Челси.

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  3. mixmaster 29.12.2017 23:10 # mixmaster
    Кто ещё не окропил челсидоров?)Пользователь получил предупреждение

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  4. moskofidi 29.12.2017 23:06 # moskofidi
    Но...вить...членче претендует на чемпик...Пользователь получил предупреждение

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  5. kos9k 29.12.2017 22:09 # kos9k
    Здесь шесть команд топ-уровня, которые каждый сезон сражаются за титул".

    Источник: http://fapl.ru/posts/59530/

    и челси

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  6. sisyazavr 29.12.2017 22:05 # sisyazavr
    Бб Фапл

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  7. psycho1 29.12.2017 21:48 # psycho1
    Просто клоун и шарлатан. Пришёл на всё готовое, в команду с чемпионским составом и выехал на этом разок. Но дoлбоеба не зря увольняли 6 раз - свой поганый язык за зубами он держать не в состоянии, рассорился с лидерами, с руководством, а мозгов купить приличных игроков тоже не нашлось.

    Как вам нравится такое? Команда, я напомню, действующий чемпион. Летом потрачено 200 с xyeм миллионов на хотелки тренера. И этот yeбан на полном серьёзе заявляет, что будет большой удачей попасть хотя бы в топ-4. Про цели на ЛЧ напомнить вам? "Не думать о Барселоне". Точка. Такого физрука АПЛ ещё не видела, парик просто самый яркий пример тупости, бездарности и никчёмности в мировом футболе.

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  8. kukuruzzo 29.12.2017 21:21 # kukuruzzo
    мартышка и очко. трясущееся

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  9. aristarh-overeem 29.12.2017 21:11 # aristarh-overeem
    Выскочки с 10 места, случайно взявшие чемп, воспользовавшись кризисом соперников, сейчас ожидаемо скатываются, не в силах бороться на 2+ фронтах. Конечно, в данной ситуации попадание в ЛЧ станет для них невероятной удачей.

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  10. negan 29.12.2017 21:01 # negan
    ясен хуй, команда совсем недавно за выживание боролась

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