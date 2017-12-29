Конте: "Место в топ-4 станет успехом для "Челси"
Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что завоевание места в топ-4 Премьер-Лиги стало бы успехом для его команды в этом сезоне.
Выдающаяся форма "Манчестер Сити" не оставляет "синим" реальных шансов защитить чемпионский титул, хотя сезон едва достиг своего экватора.
Тем не менее, Конте считает, что его команда все еще может успешно завершить сезон. Для этого "Челси" необходимо завоевать путевку в Лигу Чемпионов.
"Для этой лиги финишировать в топ-4 всегда будет успехом. Это священная лига. Здесь шесть команд топ-уровня, которые каждый сезон сражаются за титул".
"В зоне Лиги Чемпионов только четыре места, и еще две команды отправляются в Лигу Европы. Чтобы попасть в Лигу Чемпионов, тебе приходится сражаться".
"Когда твой конкурент выступает так хорошо на протяжении длительного времени, как это делает "Манчестер Сити", то вполне нормально, что тебе очень сложно поспорить за титул".
"В то же время мы должны выкладываться в каждом матче, стараясь набирать по три очка и удовлетворять своих фанатов", — цитирует Конте Sky Sports.
29.12.2017 21:00
Просмотров: 1568
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Конте фрайерок навряд ли Абрамович тебя послушает
(ответить)
Если бы не кризис в Челси он бы показал всем остальным физрукам потратившим по 500 лямов.повезло им в этом году,что кризис затянулся в Челси.
(ответить)
Кто ещё не окропил челсидоров?)
(ответить)
Но...вить...членче претендует на чемпик...
(ответить)
Здесь шесть команд топ-уровня, которые каждый сезон сражаются за титул".
Источник: http://fapl.ru/posts/59530/
и челси
(ответить)
Бб Фапл
(ответить)
Просто клоун и шарлатан. Пришёл на всё готовое, в команду с чемпионским составом и выехал на этом разок. Но дoлбоеба не зря увольняли 6 раз - свой поганый язык за зубами он держать не в состоянии, рассорился с лидерами, с руководством, а мозгов купить приличных игроков тоже не нашлось.
Как вам нравится такое? Команда, я напомню, действующий чемпион. Летом потрачено 200 с xyeм миллионов на хотелки тренера. И этот yeбан на полном серьёзе заявляет, что будет большой удачей попасть хотя бы в топ-4. Про цели на ЛЧ напомнить вам? "Не думать о Барселоне". Точка. Такого физрука АПЛ ещё не видела, парик просто самый яркий пример тупости, бездарности и никчёмности в мировом футболе.
(ответить)
мартышка и очко. трясущееся
(ответить)
Выскочки с 10 места, случайно взявшие чемп, воспользовавшись кризисом соперников, сейчас ожидаемо скатываются, не в силах бороться на 2+ фронтах. Конечно, в данной ситуации попадание в ЛЧ станет для них невероятной удачей.
(ответить)
ясен хуй, команда совсем недавно за выживание боролась
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий