Моуриньо подколол Клоппа после покупки Ван Дейка

После обновления "Ливерпулем" своего трансферного рекорда главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо напомнил своему коллеге с "Энфилда" Юргену Клоппу, какие комментарии тот сделал в прошлом году по поводу приобретения "красными дьяволами" Поля Погба.

Когда в июле 2016 "Юнайтед" установил новый мировой рекорд по сумме трансфера, заплатив 89 миллионов фунтов "Ювентусу" за Погба, Клопп заявил, что никогда бы не поступил подобным образом.



"Если ты покупаешь игрока за 100 миллионов, и он получает травму, то все улетает в трубу. Должен ли я поступать иначе? На самом деле, я хочу поступать иначе. Я бы поступил иначе, будь у меня такие деньги. В день, когда футбол станет таким, я больше не буду работать", — говорил в прошлом году Клопп.



Меж тем, на текущей неделе Клопп уже сам выложил 75 млн. фунтов за защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка, и Моуриньо использовал это, чтобы уколоть Юргена.



"Думаю, если кто и должен делать акцент на цене, то только сам Юрген. На вашем месте я бы спросил его насчет комментариев, которые он дал около года назад".



"Я не говорю конкретно про этот трансфер (Ван Дейка), потому что они в "Ливерпуле" могут поступать, как пожелают, и я никто, чтобы комментировать их действия".



"Если они думают, что игрок им подходит, и они действительно хотят заполучить этого игрока, то они либо платят цену за него, либо не платят. Именно таким образом сейчас работает рынок. Такова реальность".



"Сейчас невозможно сравнивать деньги, которые тратят определенные тренеры и клубы, с тем, что тратилось 10 лет назад, да даже три года назад. Это разные реальности".



"Ван Дейк стал самым дорогим защитником в истории футбола. Но лучше ли он, чем Паоло Мальдини, Джузеппе Бергоми или Рио Фердинанд?"



"Нельзя этого утверждать, но просто так работает рынок — ты либо платишь, лишь нет. Если ты платишь, то ты платишь безумные деньги. Если нет, то ты не получаешь игрока".



"Все устроено просто. Я совершенно не критикую поступок "Ливерпуля", я лишь говорю, как это устроено", — цитирует Моуриньо The Telegraph.

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