Моуриньо: "Лукаку нуждается в отдыхе, но отдыхать не будет"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не может предоставить отдых своему нападающему Ромелу Лукаку, хотя тот очевидным образом нуждается в передышке.

На старте своей карьеры в клубе с "Олд Траффорд" Лукаку демонстрировал высочайшую результативность, но в 19 последних матчах отличился всего четырежды.



Более того, в недавних матчах против "Манчестер Сити" и "Бернли" Ромелу даже в какой-то манере сыграл за соперников, поспособствовав голам, что залетели в ворота Давида Де Хеа. Проблемы своего бомбардира Моуриньо связывает с усталостью.



"Он играл по 90 минут на протяжении 20 матчей Премьер-Лиги. Для любого игрока это абсолютно невероятная нагрузка, но если ты центральный защитник или опорный полузащитник, если ты играешь на позиции, где можешь контролировать свой уровень энергии или чуть больше играть в позиционный футбол, то ты можешь выстоять, выжить".



"Однако в случае нападающим, который играет по 90 минут на протяжении 20 матчей Премьер-Лиги, я должен быть очень благодарен за его характер и стойкость духа".



"Ему нужен небольшой отдых. Можно ли сказать, что ему не везло в нашей штрафной в последних матчах? Он был в гуще событий, но я не говорю, что он становился прямым виновником некоторых голов, что мы пропустили. Это следствие того, что игрок действительно нуждается в небольшом отдыхе, это случайность, совпадение".



"Этот парень великолепен для меня и для команды. Он выкладывается абсолютно без остатка, и я не могу его критиковать. Могу ли я дать ему отдохнуть? Нет, не могу", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Также Жозе заявил, что разочаровался связкой Лукаку со Златаном Ибрагимовичем и больше не планирует использовать их вместе, пока оба нападающих не вернутся на пик формы.



"Это еще может произойти, но им обоим нужно быть в своей лучшей форме, а пока этого нет. Один не в лучшей форме, потому что команда совершенно не позволяет ему отдохнуть, и в данный момент он трудится каждую минуту".



"Нам удавалось дать небольшую передышку Лукаку лишь в кубковых матчах, но даже в них ему следовало быть на лавке для экстренных ситуацией. В Лиге Чемпионов мы сражались за выход в плей-офф до последнего матча, и он тоже не мог отдохнуть. Парень устал. Физически он монстр, но не машина".



"Златан же перенес невероятную травму — травму, после которой страдать будет даже 20-летний. Представьте, каково 36-летнему, у которого такой большой пробег в футболе. Это непросто".



"Мы использовали их вместе против "Бернли" и будем делать это в других матчах, если потребуется, но я думаю, им обоим нужно быть в своей лучшей форме, чтобы играть вместе", — добавил Моуриньо.

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