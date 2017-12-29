Конте потребовал от "Челси" сохранить Куртуа и Азара
Наставник "Челси" Антонио Конте предостерег свой клуб, что продавать голкипера Тибо Куртуа и полузащитника Эдена Азара ни в коем случае нельзя.
На текущей неделе насчет бельгийских звезд "синих" пришли очень тревожные вести. Эксперт Sky Sports по испанскому футболу Гийом Балаг заявил, что Куртуа открыт к переходу в "Реал", поскольку хочет быть ближе к своей семье, что проживает в Испании.
По словам Балага, "Челси" будет готов обсудить продажу своего первого номера, если Тибо так и не согласится продлить истекающий через 18 месяцев контракт.
А сегодня отец Азара рассказал прессе, что Эден отверг предложение "синих" о новой сделке и тоже помышляет о переходе в "Реал". При этом Sky Sports, ссылаясь на собственные источники, опровергает эту информацию и заверяет, что переговоры о продлении сотрудничества еще не стартовали.
Так или иначе, но на своей пресс-конференции в пятницу Конте затронул эту тему и потребовал от "Челси" любой ценой сохранить Куртуа и Азара.
"Вы говорите о двух важных игроках для нас. Очень важно сохранить такого рода игроков, особенно если твои амбиции касаются чего-то важного. Важно стараться укреплять команду, делать ее сильнее, а не продавать лучших игроков", — цитирует Конте Sky Sports.
29.12.2017 18:35
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Последние комментарии:
Бляяя, что ни коммент, то про ссаку. На фапле у всех энурез?
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Горецка конечно силовой и быстрый, разрушитель не из рода Чанов
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30.12.2017 напоминаю что Фапл наш.
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Найди пидора по достижениям украины за 2017г
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бля, на ветке два тупых пинса считают Ливерпуль нищим клубом... хотя в списке самых богатых клубов мира Челси и Ливерпуль рядом находятся
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Ди Мария в Барсу, Неймар в реал. Норм рокировка
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Ну все. Предвариловка с Лео Горецкой подписана. Такого топаря и задаром
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Фапл- наш!
фапл - на..
- еле-еле доносился голос откуда-то из люка, со дна ТОп-4
не стал туда харкать, т.к. уважаю чутка скаузерню...просто прошёл мимо, но потом оглянулся и увидел писающего мальичка. Пришлось вернуться и остановить коротыша, объяснить что нельзя так поступать с будущими чемпионами.
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29.12.2017 23:13 #
aristarh-overeem
Всем привет на этом фан-сайте Ливерпуля
Источник: http://fapl.ru/posts/59527/?c=1#c6563604
Ты это верно подметил, так как красная ливерпульская гварди провела батальону пенсов шершавым мухомором по губам. Фапл наш
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Теперь с удовольствием захожу на фапл и наблюдаю, как мудро заправляют делами тут ливерпульцы и горожане. Прям идилия. Пенсовская чума оступила, но поганая орда челсидоров так и ждёт момента, когда братья скавзеры потеряют бдительность и нанесут удар исподтишка. Не теряйте бдительности и ссыте на пинсов, направьте струи точно на бестолковки синие и палите со всех орудий. Фапл будет жить. Фапл наш, братья. ynwa
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Че-то есть ощущение,что кризис щелце закончился и в ближайшие 10 туров они догонят Сити!
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"Навалил сарделек и на радостях всё съел" (с) какой-то сквозер
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Че по щлёнще.
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Всем привет на этом фан-сайте Ливерпуля
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уйдет коутиньо к неймару
удачи
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ESPN: Ди Мария приблизился к трансферу в «Барселону».
Сумма трансфера может составить 45 млн евро и 15 млн евро бонусов.
«Барса» рассматривает Ди Марию в качестве альтернативы Филиппе Коутиньо.
НО ВЕДЬ КОУТ ДОЛЖЕН В ЯНВАРЕ ПЕРЕЙТИ В БАРСЕЛОНУ...((
и тут пенсов обоссали мдааа...
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Это уже не смешно, пора вызывать духов
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Че с ебалом, щелманы?
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Как бы вы охарактеризовали администратора данного сайта в 3 словах?
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горецка и де врей летом свободные агенты, за кейта только летом платить. за ван дейка 75 отдали пушто зима, период когда цены гнут за всех, особенно лидеров и качественных дефицитных игроков.
акаджи еще вообще ноунейм, если топу сильно понадобится, то руководство с базелем летом за 15-20 в спокойной обстановке сторгуется.
новый тв контракт+лч должны все расходы покрыть, а если сплавить еще неликвид, то и в плюсе клуб может остаться. мне на их деньги пох, но траты в 75 или 100 млн сейчас в апл не нужно отбивать продажами лучших игроков
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