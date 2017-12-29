Конте потребовал от "Челси" сохранить Куртуа и Азара

Эден Азар Наставник "Челси" Антонио Конте предостерег свой клуб, что продавать голкипера Тибо Куртуа и полузащитника Эдена Азара ни в коем случае нельзя.

На текущей неделе насчет бельгийских звезд "синих" пришли очень тревожные вести. Эксперт Sky Sports по испанскому футболу Гийом Балаг заявил, что Куртуа открыт к переходу в "Реал", поскольку хочет быть ближе к своей семье, что проживает в Испании.

По словам Балага, "Челси" будет готов обсудить продажу своего первого номера, если Тибо так и не согласится продлить истекающий через 18 месяцев контракт.

А сегодня отец Азара рассказал прессе, что Эден отверг предложение "синих" о новой сделке и тоже помышляет о переходе в "Реал". При этом Sky Sports, ссылаясь на собственные источники, опровергает эту информацию и заверяет, что переговоры о продлении сотрудничества еще не стартовали.

Так или иначе, но на своей пресс-конференции в пятницу Конте затронул эту тему и потребовал от "Челси" любой ценой сохранить Куртуа и Азара.

"Вы говорите о двух важных игроках для нас. Очень важно сохранить такого рода игроков, особенно если твои амбиции касаются чего-то важного. Важно стараться укреплять команду, делать ее сильнее, а не продавать лучших игроков", — цитирует Конте Sky Sports.

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Метки Азар, Конте, Куртуа, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2017 18:35

Количество просмотров Просмотров: 5419

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. kazchelsea 30.12.2017 02:55 # kazchelsea
    Бляяя, что ни коммент, то про ссаку. На фапле у всех энурез?

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  2. tjk4 30.12.2017 02:55 # tjk4
    Горецка конечно силовой и быстрый, разрушитель не из рода Чанов

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  3. toha-bludsikir 30.12.2017 01:25 # toha-bludsikir
    30.12.2017 напоминаю что Фапл наш.

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  4. tjk4 30.12.2017 00:54 # tjk4
    Найди пидора по достижениям украины за 2017г

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  5. rustik 30.12.2017 00:25 # rustik
    бля, на ветке два тупых пинса считают Ливерпуль нищим клубом... хотя в списке самых богатых клубов мира Челси и Ливерпуль рядом находятся

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  6. beatles-red 30.12.2017 00:21 # beatles-red
    Ди Мария в Барсу, Неймар в реал. Норм рокировка

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  7. beatles-red 30.12.2017 00:19 # beatles-red
    Ну все. Предвариловка с Лео Горецкой подписана. Такого топаря и задаром

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  8. gidro-met 29.12.2017 23:37 # gidro-met
    Фапл- наш!

    фапл - на..

    - еле-еле доносился голос откуда-то из люка, со дна ТОп-4

    не стал туда харкать, т.к. уважаю чутка скаузерню...просто прошёл мимо, но потом оглянулся и увидел писающего мальичка. Пришлось вернуться и остановить коротыша, объяснить что нельзя так поступать с будущими чемпионами.

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  9. toha-bludsikir 29.12.2017 23:32 # toha-bludsikir
    29.12.2017 23:13 #
    aristarh-overeem

    Всем привет на этом фан-сайте Ливерпуля

    Источник: http://fapl.ru/posts/59527/?c=1#c6563604

    Ты это верно подметил, так как красная ливерпульская гварди провела батальону пенсов шершавым мухомором по губам. Фапл наш

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  10. toha-bludsikir 29.12.2017 23:30 # toha-bludsikir
    Теперь с удовольствием захожу на фапл и наблюдаю, как мудро заправляют делами тут ливерпульцы и горожане. Прям идилия. Пенсовская чума оступила, но поганая орда челсидоров так и ждёт момента, когда братья скавзеры потеряют бдительность и нанесут удар исподтишка. Не теряйте бдительности и ссыте на пинсов, направьте струи точно на бестолковки синие и палите со всех орудий. Фапл будет жить. Фапл наш, братья. ynwa

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  11. moskofidi 29.12.2017 23:28 # moskofidi
    Че-то есть ощущение,что кризис щелце закончился и в ближайшие 10 туров они догонят Сити!

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  12. gidro-met 29.12.2017 23:15 # gidro-met
    "Навалил сарделек и на радостях всё съел" (с) какой-то сквозер

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  13. moskofidi 29.12.2017 23:14 # moskofidi
    Че по щлёнще.

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  14. aristarh-overeem 29.12.2017 23:13 # aristarh-overeem
    Всем привет на этом фан-сайте Ливерпуля

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  15. ooaaaa 29.12.2017 23:06 # ooaaaa
    уйдет коутиньо к неймару

    удачи

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  16. kos9k 29.12.2017 23:00 # kos9k
    ESPN: Ди Мария приблизился к трансферу в «Барселону».

    Сумма трансфера может составить 45 млн евро и 15 млн евро бонусов.

    «Барса» рассматривает Ди Марию в качестве альтернативы Филиппе Коутиньо.


    НО ВЕДЬ КОУТ ДОЛЖЕН В ЯНВАРЕ ПЕРЕЙТИ В БАРСЕЛОНУ...((
    и тут пенсов обоссали мдааа...

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  17. lexa-arsenal 29.12.2017 23:00 # lexa-arsenal
    Это уже не смешно, пора вызывать духов

    (ответить)

  18. suarezov 29.12.2017 22:50 # suarezov
    Че с ебалом, щелманы?

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  19. rentv 29.12.2017 22:41 # rentv
    Как бы вы охарактеризовали администратора данного сайта в 3 словах?

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  20. liverfun 29.12.2017 22:37 # liverfun
    горецка и де врей летом свободные агенты, за кейта только летом платить. за ван дейка 75 отдали пушто зима, период когда цены гнут за всех, особенно лидеров и качественных дефицитных игроков.
    акаджи еще вообще ноунейм, если топу сильно понадобится, то руководство с базелем летом за 15-20 в спокойной обстановке сторгуется.

    новый тв контракт+лч должны все расходы покрыть, а если сплавить еще неликвид, то и в плюсе клуб может остаться. мне на их деньги пох, но траты в 75 или 100 млн сейчас в апл не нужно отбивать продажами лучших игроков

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