Конте потребовал от "Челси" сохранить Куртуа и Азара

Наставник "Челси" Антонио Конте предостерег свой клуб, что продавать голкипера Тибо Куртуа и полузащитника Эдена Азара ни в коем случае нельзя.

На текущей неделе насчет бельгийских звезд "синих" пришли очень тревожные вести. Эксперт Sky Sports по испанскому футболу Гийом Балаг заявил, что Куртуа открыт к переходу в "Реал", поскольку хочет быть ближе к своей семье, что проживает в Испании.



По словам Балага, "Челси" будет готов обсудить продажу своего первого номера, если Тибо так и не согласится продлить истекающий через 18 месяцев контракт.



А сегодня отец Азара рассказал прессе, что Эден отверг предложение "синих" о новой сделке и тоже помышляет о переходе в "Реал". При этом Sky Sports, ссылаясь на собственные источники, опровергает эту информацию и заверяет, что переговоры о продлении сотрудничества еще не стартовали.



Так или иначе, но на своей пресс-конференции в пятницу Конте затронул эту тему и потребовал от "Челси" любой ценой сохранить Куртуа и Азара.



"Вы говорите о двух важных игроках для нас. Очень важно сохранить такого рода игроков, особенно если твои амбиции касаются чего-то важного. Важно стараться укреплять команду, делать ее сильнее, а не продавать лучших игроков", — цитирует Конте Sky Sports.

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