Роналдо отговаривает Коутиньо от перехода в "Барселону"

Легенда сборной Бразилии Роналдо посоветовал своему соотечественнику Филиппе Коутиньо не переходить из "Ливерпуля" в "Барселону".

Легендарный нападающий провел один сезон на "Камп Ноу", забив невероятные 47 голов в 49 матчах за каталонский клуб. Тем не менее, Роналдо так и не прижился в "Барселоне" и советует Коутиньо не повторять его ошибок.



"Я чувствовал себя намного счастливее в "Реале", хотя прожил много лет именно в Барселоне. Моя карьера там сложилась не лучшим образом – точно так же, как у Неймара".



"Если поднять историю, то можно заметить, что у "Барселоны" всегда были проблемы с бразильскими игроками: возьмите меня, Неймара, Ромарио или, например, Роналдиньо. Клуб плохо относился ко всем нам, хотя мы были преданы "Барселоне" и вносили огромный вклад в ее успехи", - цитирует Роналдо Daily Star.

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