Роналдо отговаривает Коутиньо от перехода в "Барселону"
Легенда сборной Бразилии Роналдо посоветовал своему соотечественнику Филиппе Коутиньо не переходить из "Ливерпуля" в "Барселону".
Легендарный нападающий провел один сезон на "Камп Ноу", забив невероятные 47 голов в 49 матчах за каталонский клуб. Тем не менее, Роналдо так и не прижился в "Барселоне" и советует Коутиньо не повторять его ошибок.
"Я чувствовал себя намного счастливее в "Реале", хотя прожил много лет именно в Барселоне. Моя карьера там сложилась не лучшим образом – точно так же, как у Неймара".
"Если поднять историю, то можно заметить, что у "Барселоны" всегда были проблемы с бразильскими игроками: возьмите меня, Неймара, Ромарио или, например, Роналдиньо. Клуб плохо относился ко всем нам, хотя мы были преданы "Барселоне" и вносили огромный вклад в ее успехи", - цитирует Роналдо Daily Star.
29.12.2017 18:00
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Та же участь ждёт и Коутиньо , через 1-2 года скинут в условный милан
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