Хави приравнял Де Брюйне к Месси
Бывший полузащитник "Барселоны" Хави видит сходство между плеймейкером "Манчестер Сити" Кевином Де Брюйне и звездой каталонского клуба Лионелем Месси.
Хави, выступающий ныне в Катаре, уверен, что по своему влиянию на игру "горожан" Де Брюйне сопоставим с великим аргентинцем. Только такие футболисты могут повернуть течение матча в одно мгновение, уверен испанец.
"Команды Пепа Гвардиолы всегда побеждают, но даже самым сильным командам нужен игрок, который вытворяет нечто особенное. Для "Барселоны" таким был Месси, для "Манчестер Сити" – Де Брюйне".
"Каждый раз, когда у него мяч, вы чувствуете, что он может сотворить нечто особенное. Побеждать всегда с разгромным счетом невозможно, но такой игрок, как Де Брюйне, способен решить исход встречи в один момент", - сообщил Хави Goal.
29.12.2017 17:00
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приравнял сильно сказано
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Как же я рад, что Челси в свое время избавился от КДБ. Ливерпуль от Стерлинга. Отличные игроки и никто уже не вспоминает про их ценники. Также, как не вспоминают ценники Сильвы и Агуэро
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тошнит уже от этих новостей
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