Хави приравнял Де Брюйне к Месси

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави видит сходство между плеймейкером "Манчестер Сити" Кевином Де Брюйне и звездой каталонского клуба Лионелем Месси.

Хави, выступающий ныне в Катаре, уверен, что по своему влиянию на игру "горожан" Де Брюйне сопоставим с великим аргентинцем. Только такие футболисты могут повернуть течение матча в одно мгновение, уверен испанец.



"Команды Пепа Гвардиолы всегда побеждают, но даже самым сильным командам нужен игрок, который вытворяет нечто особенное. Для "Барселоны" таким был Месси, для "Манчестер Сити" – Де Брюйне".



"Каждый раз, когда у него мяч, вы чувствуете, что он может сотворить нечто особенное. Побеждать всегда с разгромным счетом невозможно, но такой игрок, как Де Брюйне, способен решить исход встречи в один момент", - сообщил Хави Goal.

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