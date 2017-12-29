Хави приравнял Де Брюйне к Месси

Кевин Де Брюйне Бывший полузащитник "Барселоны" Хави видит сходство между плеймейкером "Манчестер Сити" Кевином Де Брюйне и звездой каталонского клуба Лионелем Месси.

Хави, выступающий ныне в Катаре, уверен, что по своему влиянию на игру "горожан" Де Брюйне сопоставим с великим аргентинцем. Только такие футболисты могут повернуть течение матча в одно мгновение, уверен испанец.

"Команды Пепа Гвардиолы всегда побеждают, но даже самым сильным командам нужен игрок, который вытворяет нечто особенное. Для "Барселоны" таким был Месси, для "Манчестер Сити" – Де Брюйне".

"Каждый раз, когда у него мяч, вы чувствуете, что он может сотворить нечто особенное. Побеждать всегда с разгромным счетом невозможно, но такой игрок, как Де Брюйне, способен решить исход встречи в один момент", - сообщил Хави Goal.

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Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, Хави

Автор foxmcfc   

Дата 29.12.2017 17:00

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  1. mancunia-planet 29.12.2017 17:24 # mancunia-planet
    приравнял сильно сказано

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  2. glorfindel 29.12.2017 17:10 # glorfindel
    Как же я рад, что Челси в свое время избавился от КДБ. Ливерпуль от Стерлинга. Отличные игроки и никто уже не вспоминает про их ценники. Также, как не вспоминают ценники Сильвы и Агуэро

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  3. sj606 29.12.2017 17:09 # sj606
    тошнит уже от этих новостей

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