Клопп надеется, что "Ливерпуль" "соберет кости" к Новому году

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что его команда "соберет кости", чтобы сыграть два матча в течение 48 часов.

В ближайшую субботу мерсисайдцы примут на своем поле "Лестер", а уже 1 января отправятся в гости к "Бернли". Клопп не жалуется на чересчур суровый календарь, но надеется, что его игроки соберут кости перед визитом на "Терф Мур".



"Подготовиться к двум матчам за 48 часов невозможно, нужно лишь смириться с этим. Вот и весь рецепт".



"Мы должны быть полностью сконцентрированы на игре с "Лестером", а затем попытаться собрать кости к "Бернли". Нужно посмотреть, кто вообще сможет выйти на поле в тот день".



"Я не хочу жаловаться на календарь и не буду делать этого сейчас. Мы играем с "Лестером", мы играем с "Бернли", и мы играем с "Эвертоном" (в Кубке Англии). Каких-то серьезных проблем я не вижу", - цитирует Клоппа Daily Mirror.

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