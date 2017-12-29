Клопп надеется, что "Ливерпуль" "соберет кости" к Новому году

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что его команда "соберет кости", чтобы сыграть два матча в течение 48 часов.

В ближайшую субботу мерсисайдцы примут на своем поле "Лестер", а уже 1 января отправятся в гости к "Бернли". Клопп не жалуется на чересчур суровый календарь, но надеется, что его игроки соберут кости перед визитом на "Терф Мур".

"Подготовиться к двум матчам за 48 часов невозможно, нужно лишь смириться с этим. Вот и весь рецепт".

"Мы должны быть полностью сконцентрированы на игре с "Лестером", а затем попытаться собрать кости к "Бернли". Нужно посмотреть, кто вообще сможет выйти на поле в тот день".

"Я не хочу жаловаться на календарь и не буду делать этого сейчас. Мы играем с "Лестером", мы играем с "Бернли", и мы играем с "Эвертоном" (в Кубке Англии). Каких-то серьезных проблем я не вижу", - цитирует Клоппа Daily Mirror.

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Метки Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 29.12.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1279

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  1. ignatik 29.12.2017 17:02 # ignatik
    А как венгер ныл, постоянно что соперник больше отдыхает
    Но как получил преимущество в один день перед игрой с нами. Ничего уже не мог сказать

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  2. kos9k 29.12.2017 16:22 # kos9k
    лфк играет 31 и 1
    челси играет 31 и 3

    ну а кто ноет насчет графика-мы все знаем))

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  3. gerrard08 29.12.2017 16:16 # gerrard08
    Унизил эвертон)

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