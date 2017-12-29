Клопп надеется, что "Ливерпуль" "соберет кости" к Новому году
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что его команда "соберет кости", чтобы сыграть два матча в течение 48 часов.
В ближайшую субботу мерсисайдцы примут на своем поле "Лестер", а уже 1 января отправятся в гости к "Бернли". Клопп не жалуется на чересчур суровый календарь, но надеется, что его игроки соберут кости перед визитом на "Терф Мур".
"Подготовиться к двум матчам за 48 часов невозможно, нужно лишь смириться с этим. Вот и весь рецепт".
"Мы должны быть полностью сконцентрированы на игре с "Лестером", а затем попытаться собрать кости к "Бернли". Нужно посмотреть, кто вообще сможет выйти на поле в тот день".
"Я не хочу жаловаться на календарь и не буду делать этого сейчас. Мы играем с "Лестером", мы играем с "Бернли", и мы играем с "Эвертоном" (в Кубке Англии). Каких-то серьезных проблем я не вижу", - цитирует Клоппа Daily Mirror.
29.12.2017 16:00
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Последние комментарии:
А как венгер ныл, постоянно что соперник больше отдыхает
Но как получил преимущество в один день перед игрой с нами. Ничего уже не мог сказать
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лфк играет 31 и 1
челси играет 31 и 3
ну а кто ноет насчет графика-мы все знаем))
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Унизил эвертон)
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