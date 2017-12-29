Пюэль: "Ван Дейк может стать лучшим защитником мира"

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль заявил, что в "Ливерпуле" Виргил Ван Дейк может стать лучшим защитником мира.

Перед открытием зимнего трансферного окна "красные" заплатили 75 миллионов фунтов "Саутгемптону" за 26-летнего голландца. Пюэль, знакомый с возможностями Ван Дейка по работе на "Сент Мэри" в прошлом сезоне, уверен, что в "Ливерпуле" Виргил сможет вырасти в лучшего защитника планеты.



"Он один из лучших защитников в мире уже сейчас и обладает всеми качествами, чтобы стать абсолютно лучшим. Эта сделка – настоящая находка для "Ливерпуля".



"В начале сезона ему пришлось нелегко, ведь он так хотел сменить клуб. Сейчас он обязательно выйдет на свой уровень. Я рад за него и просто счастлив, что Виргил уже не сможет сыграть против нас".



"Я не знаю, правильная ли это цена, но он великолепный игрок и великолепный защитник. Мы работали с ним только полгода, но даже за это время он показал, что обладает невероятным характером", - цитирует Пюэля The Independent.

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