Пюэль: "Ван Дейк может стать лучшим защитником мира"

Виргил Ван Дейк Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль заявил, что в "Ливерпуле" Виргил Ван Дейк может стать лучшим защитником мира.

Перед открытием зимнего трансферного окна "красные" заплатили 75 миллионов фунтов "Саутгемптону" за 26-летнего голландца. Пюэль, знакомый с возможностями Ван Дейка по работе на "Сент Мэри" в прошлом сезоне, уверен, что в "Ливерпуле" Виргил сможет вырасти в лучшего защитника планеты.

"Он один из лучших защитников в мире уже сейчас и обладает всеми качествами, чтобы стать абсолютно лучшим. Эта сделка – настоящая находка для "Ливерпуля".

"В начале сезона ему пришлось нелегко, ведь он так хотел сменить клуб. Сейчас он обязательно выйдет на свой уровень. Я рад за него и просто счастлив, что Виргил уже не сможет сыграть против нас".

"Я не знаю, правильная ли это цена, но он великолепный игрок и великолепный защитник. Мы работали с ним только полгода, но даже за это время он показал, что обладает невероятным характером", - цитирует Пюэля The Independent.

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Метки Ван Дейк, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 29.12.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1392

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 29.12.2017 18:08 # mixmaster
    а может и не стать

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  2. suarezov 29.12.2017 15:34 # suarezov
    Наконец адекватное мнение подьехало

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  3. chr1s8rown 29.12.2017 15:06 # chr1s8rown
    ну хоть один адекватный. а то заебали всякие ширери невили

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  4. mancunia-planet 29.12.2017 15:06 # mancunia-planet
    Van Dodig этот Пюэль

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  5. selfish 29.12.2017 15:05 # selfish
    толковый нап, десятку положит

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