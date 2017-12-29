Эден Азар отказался от нового контракта с "Челси"
Отец полузащитника Эдена Азара рассказал, что его сын отказался от нового контракта с "Челси" и хочет перейти в "Реал".
В прошлом сезоне Азар вернулся в свою лучшую форму и помог "синим" завоевать титул Премьер-Лиги. Эту кампанию Эден тоже проводит очень уверенно, отметившись восемью голами и восемью результативными передачами с учетом всех соревнований.
И хотя сам Азар неоднократно говорил, что счастлив на "Стэмфорд Бридж", слухи относительно его будущего не утихают. По словам отца, 26-летний бельгиец не спешит продлевать сотрудничество с "Челси" и оставляет дверь открытой для "Реала".
"Насчет Эдена я могу поведать, что он отказался от продления контакта, чтобы иметь возможность — при необходимости — ответить взаимностью на интерес "Реала", в котором он себя хорошо представляет. Однако контакта пока не было", — сообщил Тьерри Азар Le Soir.
Добавим, что действующий контракт Эдена истекает в июне 2020. Согласно слухам, "Челси" готов увеличить зарплату своей звезды до 300 тысяч фунтов в неделю.
29.12.2017 14:15
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Последние комментарии:
решил обвести всех пенсов вокруг пальца
вот это дриблинг
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для дубля реала годный лавочник будет
думаю за 5 лямов + бонусы должен уйти
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Как один из главных итогов эры правления парика. Лучший игрока клуба мечтает свалить как можно скорее. Давайте делать ставки, кто его заменит. Баркли? Заха? Олбрайтон? Это же всё, потолок. Этот идиот может привлекать только таких "футболистов" уровня Морат и Бакаёк, а лучшие игроки за два года полностью разбежались.
Тонущая шлюпка и команда карланов, вот и всё, что построил парик за два года. Гений.
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красиво жыда разводят на бабки
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Поссал на чмошников
Как и коста с матичем
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А где истречка-безвиз со своим ором? Уроки вроде делать не надо, каникулы)))
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Ну лады, типа тут есть клуб, который может отказать Реалу.
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с тонущего корабля))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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ахахаха обводчик в реале
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Kak bu ne govoril cto no shac ego prodatb lucse vcego emy yge 28 a dalbse tolbko spad bydet i polucitb za nego 300 000 000 kypitb na nix Dibala Kane Sances.
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12 млн и пускай уходит
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Уахааххахахаххахахвхахвххахаха
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Азар = Месси
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Можем смело продать в 2020 году, когда ему будет 28 лет!
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Кавтинья и барса на языках у пенсов уже пол года, а оказивается эт моча узарчика...
Ахахах)
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Челсидoры, че с eблoм?))
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Даже когда никого нет из соперников, он не перестает обводить
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лул, грит описян, чьи теперь обводки считать, жопакосты?)
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К тому моменту Зидана уже уволят
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ну точно последний лондонский теперь
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