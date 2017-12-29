Эден Азар отказался от нового контракта с "Челси"

Отец полузащитника Эдена Азара рассказал, что его сын отказался от нового контракта с "Челси" и хочет перейти в "Реал".

В прошлом сезоне Азар вернулся в свою лучшую форму и помог "синим" завоевать титул Премьер-Лиги. Эту кампанию Эден тоже проводит очень уверенно, отметившись восемью голами и восемью результативными передачами с учетом всех соревнований.



И хотя сам Азар неоднократно говорил, что счастлив на "Стэмфорд Бридж", слухи относительно его будущего не утихают. По словам отца, 26-летний бельгиец не спешит продлевать сотрудничество с "Челси" и оставляет дверь открытой для "Реала".



"Насчет Эдена я могу поведать, что он отказался от продления контакта, чтобы иметь возможность — при необходимости — ответить взаимностью на интерес "Реала", в котором он себя хорошо представляет. Однако контакта пока не было", — сообщил Тьерри Азар Le Soir.



Добавим, что действующий контракт Эдена истекает в июне 2020. Согласно слухам, "Челси" готов увеличить зарплату своей звезды до 300 тысяч фунтов в неделю.

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