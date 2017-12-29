Эден Азар отказался от нового контракта с "Челси"

Эден Азар Отец полузащитника Эдена Азара рассказал, что его сын отказался от нового контракта с "Челси" и хочет перейти в "Реал".

В прошлом сезоне Азар вернулся в свою лучшую форму и помог "синим" завоевать титул Премьер-Лиги. Эту кампанию Эден тоже проводит очень уверенно, отметившись восемью голами и восемью результативными передачами с учетом всех соревнований.

И хотя сам Азар неоднократно говорил, что счастлив на "Стэмфорд Бридж", слухи относительно его будущего не утихают. По словам отца, 26-летний бельгиец не спешит продлевать сотрудничество с "Челси" и оставляет дверь открытой для "Реала".

"Насчет Эдена я могу поведать, что он отказался от продления контакта, чтобы иметь возможность — при необходимости — ответить взаимностью на интерес "Реала", в котором он себя хорошо представляет. Однако контакта пока не было", — сообщил Тьерри Азар Le Soir.

Добавим, что действующий контракт Эдена истекает в июне 2020. Согласно слухам, "Челси" готов увеличить зарплату своей звезды до 300 тысяч фунтов в неделю.

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Метки Азар, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2017 14:15

Количество просмотров Просмотров: 4941

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Последние комментарии:




  1. negan 29.12.2017 17:21 # negan
    решил обвести всех пенсов вокруг пальца
    вот это дриблинг

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  2. blackdreamer 29.12.2017 16:32 # blackdreamer
    для дубля реала годный лавочник будет
    думаю за 5 лямов + бонусы должен уйти

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  3. psycho1 29.12.2017 15:58 # psycho1
    Как один из главных итогов эры правления парика. Лучший игрока клуба мечтает свалить как можно скорее. Давайте делать ставки, кто его заменит. Баркли? Заха? Олбрайтон? Это же всё, потолок. Этот идиот может привлекать только таких "футболистов" уровня Морат и Бакаёк, а лучшие игроки за два года полностью разбежались.

    Тонущая шлюпка и команда карланов, вот и всё, что построил парик за два года. Гений.

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  4. frisby 29.12.2017 15:55 # frisby
    красиво жыда разводят на бабки

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  5. lfcmikki14 29.12.2017 15:49 # lfcmikki14
    Поссал на чмошников
    Как и коста с матичем

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  6. radik86radik 29.12.2017 15:38 # radik86radik
    А где истречка-безвиз со своим ором? Уроки вроде делать не надо, каникулы)))

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  7. pauk 29.12.2017 15:36 # pauk
    Ну лады, типа тут есть клуб, который может отказать Реалу.

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  8. suarezov 29.12.2017 15:32 # suarezov
    с тонущего корабля))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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  9. tursa 29.12.2017 15:32 # tursa
    ахахаха обводчик в реале

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  10. c-h-e-l-s-e-a95 29.12.2017 15:30 # c-h-e-l-s-e-a95
    Kak bu ne govoril cto no shac ego prodatb lucse vcego emy yge 28 a dalbse tolbko spad bydet i polucitb za nego 300 000 000 kypitb na nix Dibala Kane Sances.

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  11. dallaslp 29.12.2017 15:28 # dallaslp
    12 млн и пускай уходит

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  12. moskofidi 29.12.2017 15:24 # moskofidi
    Уахааххахахаххахахвхахвххахаха

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  13. selfish 29.12.2017 15:06 # selfish
    Азар = Месси

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  14. rollik707 29.12.2017 15:04 # rollik707
    Можем смело продать в 2020 году, когда ему будет 28 лет!

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  15. iskander8sg 29.12.2017 15:03 # iskander8sg
    Кавтинья и барса на языках у пенсов уже пол года, а оказивается эт моча узарчика...
    Ахахах)

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  16. aristarh-overeem 29.12.2017 14:57 # aristarh-overeem
    Челсидoры, че с eблoм?))

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  17. beatles-red 29.12.2017 14:53 # beatles-red
    Даже когда никого нет из соперников, он не перестает обводить

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  18. vertigo-92 29.12.2017 14:48 # vertigo-92
    лул, грит описян, чьи теперь обводки считать, жопакосты?)

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  19. ganinilyha 29.12.2017 14:45 # ganinilyha
    К тому моменту Зидана уже уволят

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  20. mixmaster 29.12.2017 14:42 # mixmaster
    ну точно последний лондонский теперь

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