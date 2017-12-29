"Юнайтед" узнал сумму отступных за Гризманна

Исполнительный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин рассказал, что "Манчестер Юнайтед" придется заплатить 200 миллионов евро (177 млн. фунтов) за нападающего Антуана Гризманна.

26-летний Гризманн был близок к переезду на "Олд Траффорд" прошлым летом, но в последний момент сделка сорвалась, а впоследствии нападающий заключил новый контракт с мадридским клубом.



Предполагалось, что в январе "Юнайтед" может возобновить интерес к французу — тем более, что с "Атлетико" будет снят трансферный запрет. Однако "матрасники" заранее предупреждают, что Антуан сможет уйти только за отступные, прописанные в контракте.



"Атлетико" не хочет продавать Гризманна – ни сейчас, ни летом. Для нас он очень важный игрок, который вырос вместе с нами, с которым выросли все мы".



"Прошлым летом мы приложили большие усилия, чтобы его удержать, и собираемся сделать это снова. Вопрос с его отъездом, впрочем, не в наших руках: до 1 июля действует пункт об отступных в 200 миллионов евро", - цитирует Хиля Mega.

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