"Юнайтед" узнал сумму отступных за Гризманна
Исполнительный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин рассказал, что "Манчестер Юнайтед" придется заплатить 200 миллионов евро (177 млн. фунтов) за нападающего Антуана Гризманна.
26-летний Гризманн был близок к переезду на "Олд Траффорд" прошлым летом, но в последний момент сделка сорвалась, а впоследствии нападающий заключил новый контракт с мадридским клубом.
Предполагалось, что в январе "Юнайтед" может возобновить интерес к французу — тем более, что с "Атлетико" будет снят трансферный запрет. Однако "матрасники" заранее предупреждают, что Антуан сможет уйти только за отступные, прописанные в контракте.
"Атлетико" не хочет продавать Гризманна – ни сейчас, ни летом. Для нас он очень важный игрок, который вырос вместе с нами, с которым выросли все мы".
"Прошлым летом мы приложили большие усилия, чтобы его удержать, и собираемся сделать это снова. Вопрос с его отъездом, впрочем, не в наших руках: до 1 июля действует пункт об отступных в 200 миллионов евро", - цитирует Хиля Mega.
29.12.2017 14:00
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Последние комментарии:
в барсу за 50кк уйдет
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Должен стоить как одна нога Суареса. Какие 200 млн? 50 лямов его цена! Хотя я их понимаю, для мешков можно в 4 раза поднять цену
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это цена для му. сосите хуец)). как там шашлычник? фарэва с му? навсихда? ахаха
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Матрасникам нужно востанавливать авторитет в Европе. План на след сезон: участие в ЛЧ. Поэтому и не хотят отпускать его за копейки. Хотя за него и 100 млн много.
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пфффф, если Ван Дейк стоит 75, то за Гризи все 25 - изи -.-
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Копейки для МЮ!
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азар тогда за все 300 млн надо продавать, если этот 200 стоит
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пусть Маур работает над организацией игры в атаке особенно, покупка "гризманов" не панацея
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Почти 12 000 биткоинов. Чет дорого
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пфффф, если Ван Дейк стоит 75, то за Гризи все 200 - изи -.-
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понятно что купят после 1 июля. Надеюсь его Барса купить
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