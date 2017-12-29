"Юнайтед" узнал сумму отступных за Гризманна

Антуан Гризманн Исполнительный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин рассказал, что "Манчестер Юнайтед" придется заплатить 200 миллионов евро (177 млн. фунтов) за нападающего Антуана Гризманна.

26-летний Гризманн был близок к переезду на "Олд Траффорд" прошлым летом, но в последний момент сделка сорвалась, а впоследствии нападающий заключил новый контракт с мадридским клубом.

Предполагалось, что в январе "Юнайтед" может возобновить интерес к французу — тем более, что с "Атлетико" будет снят трансферный запрет. Однако "матрасники" заранее предупреждают, что Антуан сможет уйти только за отступные, прописанные в контракте.

"Атлетико" не хочет продавать Гризманна – ни сейчас, ни летом. Для нас он очень важный игрок, который вырос вместе с нами, с которым выросли все мы".

"Прошлым летом мы приложили большие усилия, чтобы его удержать, и собираемся сделать это снова. Вопрос с его отъездом, впрочем, не в наших руках: до 1 июля действует пункт об отступных в 200 миллионов евро", - цитирует Хиля Mega.

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Метки Атлетико, Гризманн, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 29.12.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 2477

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Последние комментарии:




  1. rusatm 29.12.2017 18:34 # rusatm
    в барсу за 50кк уйдет

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  2. recyjoed 29.12.2017 16:15 # recyjoed
    Должен стоить как одна нога Суареса. Какие 200 млн? 50 лямов его цена! Хотя я их понимаю, для мешков можно в 4 раза поднять цену

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  3. frisby 29.12.2017 15:59 # frisby
    это цена для му. сосите хуец)). как там шашлычник? фарэва с му? навсихда? ахаха

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  4. rollik707 29.12.2017 15:14 # rollik707
    Матрасникам нужно востанавливать авторитет в Европе. План на след сезон: участие в ЛЧ. Поэтому и не хотят отпускать его за копейки. Хотя за него и 100 млн много.

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  5. aristarh-overeem 29.12.2017 14:59 # aristarh-overeem
    пфффф, если Ван Дейк стоит 75, то за Гризи все 25 - изи -.-

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  6. selfish 29.12.2017 14:58 # selfish
    Копейки для МЮ!

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  7. j-silver 29.12.2017 14:45 # j-silver
    азар тогда за все 300 млн надо продавать, если этот 200 стоит

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  8. mancunia-planet 29.12.2017 14:23 # mancunia-planet
    пусть Маур работает над организацией игры в атаке особенно, покупка "гризманов" не панацея

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  9. lfc4eva 29.12.2017 14:20 # lfc4eva
    Почти 12 000 биткоинов. Чет дорого

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  10. miracle 29.12.2017 14:12 # miracle
    пфффф, если Ван Дейк стоит 75, то за Гризи все 200 - изи -.-

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  11. suarezov 29.12.2017 14:04 # suarezov
    понятно что купят после 1 июля. Надеюсь его Барса купить

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