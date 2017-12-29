Светская хроника за пятницу
"Реал" все еще хочет Тибо Куртуа. Карьера Венсана Компани в "Манчестер Сити" под угрозой. Предложение "Манчестер Юнайтед" по Пауло Дибале отклонено. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
"Реал" хочет приобрести голкипера "Челси" Тибо Куртуа и готов сделать свое предложение, если игрок не договорится о новом контракте со своим клубом. (Sky Sports)
Однако в "Челси" уверены, что Куртуа никуда не уйдет и заключит новую сделку. (Daily Mirror)
"Манчестер Сити" попытается приобрести правого защитника "Саутгемптона" Райана Бертрана. (Daily Mail)
Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола теряет доверие к Венсану Компани и по окончании сезона может избавиться от бельгийца, одновременно назначив нового капитана. (The Sun)
В два ближайших трансферных окна "Манчестер Юнайтед" планирует купить шесть игроков. (Manchester Evening News)
Однако боссы "Юнайтед" не ожидают новичков в январе. (Daily Star)
"Юнайтед" и "Сити" проявляют интерес к защитнику "Барселоны" Самюэлю Умтити. (Daily Mail)
"Ювентус" отклонил предложение "Юнайтед" в 70 миллионов фунтов плюс Генрих Мхитарян за нападающего Пауло Дибалу. (The Sun)
"Атлетико" исключает продажу в январе нападающего Антуана Гризманна, которым интересовался "Арсенал". (Sky Sports)
"Арсенал" возобновил интерес к вингеру "Лестера" Рияду Махрезу. (Le Buteur)
Клубы Премьер-Лиги и "Бавария" обратили внимание на полузащитника Янника Карраско, которого "Атлетико" готов отпустить в январе. (Daily Mail)
"Саутгемптон" попробует перехватить юного защитника "Фулхэма" Райана Сессеньона, виды на которого имеют "Юнайтед" и "Тоттенхэм". (The Telegraph)
"Вест Хэм" вступил в борьбу за нападающего "Селтика" Муссу Дембеле, приобрести которого надеется "Брайтон". (Daily Mail)
"Вест Хэм" заинтересован в полузащитнике "Стоука" Джо Аллене. (Daily Mirror)
"Лестер" сделает предложение о покупке защитника "Бенфики" и сборной Португалии Андре Алмейды. (O Jogo)
Другое
35-летний Джо Бартон, дисквалифицированный до июня следующего года, хочет вернуться в "Марсель" — в качестве игрока или тренера. (Sky Sports)
Стив Макларен получил пост консультанта в "Маккаби Тель-Авив" и теперь надеется получить тренерскую работу в Англии. (BBC)
Стив Макларен может получить назначение в клубе Чемпионшипа "Шеффилд Уэнсдей". (Sheffield Star)
Вингер "Эвертона" Янник Боласи опасался, что после двух операций на колене уже не вернется в футбол. (The Times)
Наставник "Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его нападающий Ромелу Лукаку потерял скорость из-за того, что злоупотребляет тренажерным залом. (The Sun)
Бывший нападающий Джордж Веа выиграл выборы президента Либерии. (Sky Sports)
29.12.2017 13:00
Просмотров: 6849
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В Реале видимо поуху на деньги.
(ответить)
Всего 100 + за Дибалу мало конеш. Там не меньше чем за Гризмана нужно полюбому.
(ответить)
Бывший нападающий Джордж Веа выиграл выборы президента Либерии. (Sky Sports)
ахаха миха мог ведь написать что бывший нападающий ЧЕЛСИ!!! но не написал...
(ответить)
Лестеру нужно в этот раз по раньше с португальцами договариваться, что бы не было как с Андре Силвой)))
(ответить)
"Атлетико" исключает продажу в январе нападающего Антуана Гризманна, которым интересовался "Арсенал". (Sky Sports)
Сеня молодец, как обычно дарить надежду)
(ответить)
опять про Челси нет новостей (
(ответить)
Лукаку перекачался. Наследник Акинфенвы подростает
(ответить)
сегодня я узнал что Бертран правый защ) у Веа надеюсь все получится и поднимет свою страну на новый уровень)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий