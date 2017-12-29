Светская хроника за пятницу

Светская хроника "Реал" все еще хочет Тибо Куртуа. Карьера Венсана Компани в "Манчестер Сити" под угрозой. Предложение "Манчестер Юнайтед" по Пауло Дибале отклонено. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Реал" хочет приобрести голкипера "Челси" Тибо Куртуа и готов сделать свое предложение, если игрок не договорится о новом контракте со своим клубом. (Sky Sports)

Однако в "Челси" уверены, что Куртуа никуда не уйдет и заключит новую сделку. (Daily Mirror)

"Манчестер Сити" попытается приобрести правого защитника "Саутгемптона" Райана Бертрана. (Daily Mail)

Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола теряет доверие к Венсану Компани и по окончании сезона может избавиться от бельгийца, одновременно назначив нового капитана. (The Sun)

В два ближайших трансферных окна "Манчестер Юнайтед" планирует купить шесть игроков. (Manchester Evening News)

Однако боссы "Юнайтед" не ожидают новичков в январе. (Daily Star)

"Юнайтед" и "Сити" проявляют интерес к защитнику "Барселоны" Самюэлю Умтити. (Daily Mail)

"Ювентус" отклонил предложение "Юнайтед" в 70 миллионов фунтов плюс Генрих Мхитарян за нападающего Пауло Дибалу. (The Sun)

"Атлетико" исключает продажу в январе нападающего Антуана Гризманна, которым интересовался "Арсенал". (Sky Sports)

"Арсенал" возобновил интерес к вингеру "Лестера" Рияду Махрезу. (Le Buteur)

Клубы Премьер-Лиги и "Бавария" обратили внимание на полузащитника Янника Карраско, которого "Атлетико" готов отпустить в январе. (Daily Mail)

"Саутгемптон" попробует перехватить юного защитника "Фулхэма" Райана Сессеньона, виды на которого имеют "Юнайтед" и "Тоттенхэм". (The Telegraph)

"Вест Хэм" вступил в борьбу за нападающего "Селтика" Муссу Дембеле, приобрести которого надеется "Брайтон". (Daily Mail)

"Вест Хэм" заинтересован в полузащитнике "Стоука" Джо Аллене. (Daily Mirror)

"Лестер" сделает предложение о покупке защитника "Бенфики" и сборной Португалии Андре Алмейды. (O Jogo)

Другое

35-летний Джо Бартон, дисквалифицированный до июня следующего года, хочет вернуться в "Марсель" — в качестве игрока или тренера. (Sky Sports)

Стив Макларен получил пост консультанта в "Маккаби Тель-Авив" и теперь надеется получить тренерскую работу в Англии. (BBC)

Стив Макларен может получить назначение в клубе Чемпионшипа "Шеффилд Уэнсдей". (Sheffield Star)

Вингер "Эвертона" Янник Боласи опасался, что после двух операций на колене уже не вернется в футбол. (The Times)

Наставник "Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его нападающий Ромелу Лукаку потерял скорость из-за того, что злоупотребляет тренажерным залом. (The Sun)

Бывший нападающий Джордж Веа выиграл выборы президента Либерии. (Sky Sports)

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Автор mihajlo   

Дата 29.12.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 6849

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Последние комментарии:




  1. rollik707 29.12.2017 15:10 # rollik707
    В Реале видимо поуху на деньги.

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  2. rollik707 29.12.2017 15:08 # rollik707
    Всего 100 + за Дибалу мало конеш. Там не меньше чем за Гризмана нужно полюбому.

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  3. bezviz 29.12.2017 14:18 # bezviz
    Бывший нападающий Джордж Веа выиграл выборы президента Либерии. (Sky Sports)

    ахаха миха мог ведь написать что бывший нападающий ЧЕЛСИ!!! но не написал...

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  4. kily 29.12.2017 13:35 # kily
    Лестеру нужно в этот раз по раньше с португальцами договариваться, что бы не было как с Андре Силвой)))

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  5. suarezov 29.12.2017 13:16 # suarezov
    "Атлетико" исключает продажу в январе нападающего Антуана Гризманна, которым интересовался "Арсенал". (Sky Sports)

    Сеня молодец, как обычно дарить надежду)

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  6. j-silver 29.12.2017 13:16 # j-silver
    опять про Челси нет новостей (

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  7. toha-bludsikir 29.12.2017 13:06 # toha-bludsikir
    Лукаку перекачался. Наследник Акинфенвы подростает

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  8. red-scauser 29.12.2017 13:05 # red-scauser
    сегодня я узнал что Бертран правый защ) у Веа надеюсь все получится и поднимет свою страну на новый уровень)

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