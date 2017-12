Светская хроника за пятницу

"Реал" все еще хочет Тибо Куртуа. Карьера Венсана Компани в "Манчестер Сити" под угрозой. Предложение "Манчестер Юнайтед" по Пауло Дибале отклонено. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Реал" хочет приобрести голкипера "Челси" Тибо Куртуа и готов сделать свое предложение, если игрок не договорится о новом контракте со своим клубом. (Sky Sports)



Однако в "Челси" уверены, что Куртуа никуда не уйдет и заключит новую сделку. (Daily Mirror)



"Манчестер Сити" попытается приобрести правого защитника "Саутгемптона" Райана Бертрана. (Daily Mail)



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола теряет доверие к Венсану Компани и по окончании сезона может избавиться от бельгийца, одновременно назначив нового капитана. (The Sun)



В два ближайших трансферных окна "Манчестер Юнайтед" планирует купить шесть игроков. (Manchester Evening News)



Однако боссы "Юнайтед" не ожидают новичков в январе. (Daily Star)



"Юнайтед" и "Сити" проявляют интерес к защитнику "Барселоны" Самюэлю Умтити. (Daily Mail)



"Ювентус" отклонил предложение "Юнайтед" в 70 миллионов фунтов плюс Генрих Мхитарян за нападающего Пауло Дибалу. (The Sun)



"Атлетико" исключает продажу в январе нападающего Антуана Гризманна, которым интересовался "Арсенал". (Sky Sports)



"Арсенал" возобновил интерес к вингеру "Лестера" Рияду Махрезу. (Le Buteur)



Клубы Премьер-Лиги и "Бавария" обратили внимание на полузащитника Янника Карраско, которого "Атлетико" готов отпустить в январе. (Daily Mail)



"Саутгемптон" попробует перехватить юного защитника "Фулхэма" Райана Сессеньона, виды на которого имеют "Юнайтед" и "Тоттенхэм". (The Telegraph)



"Вест Хэм" вступил в борьбу за нападающего "Селтика" Муссу Дембеле, приобрести которого надеется "Брайтон". (Daily Mail)



"Вест Хэм" заинтересован в полузащитнике "Стоука" Джо Аллене. (Daily Mirror)



"Лестер" сделает предложение о покупке защитника "Бенфики" и сборной Португалии Андре Алмейды. (O Jogo)



Другое



35-летний Джо Бартон, дисквалифицированный до июня следующего года, хочет вернуться в "Марсель" — в качестве игрока или тренера. (Sky Sports)



Стив Макларен получил пост консультанта в "Маккаби Тель-Авив" и теперь надеется получить тренерскую работу в Англии. (BBC)



Стив Макларен может получить назначение в клубе Чемпионшипа "Шеффилд Уэнсдей". (Sheffield Star)



Вингер "Эвертона" Янник Боласи опасался, что после двух операций на колене уже не вернется в футбол. (The Times)



Наставник "Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его нападающий Ромелу Лукаку потерял скорость из-за того, что злоупотребляет тренажерным залом. (The Sun)



Бывший нападающий Джордж Веа выиграл выборы президента Либерии. (Sky Sports)

