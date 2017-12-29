У Санчеса нет конфликта с партнерами по "Арсеналу"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заверил, что у нападающего Алексиса Санчеса нет конфликта с партнерами.

Накануне вечером Санчес отметился дублем в гостевом матче Премьер-Лиги с "Кристал Пэлас", однако партнеры не показали особого желания праздновать голы с 29-летним чилийцем.



По слухам, Алексиса связывают далеко не лучшие отношения с остальными игроками "Арсенала", поскольку нападающий стремится покинуть клуб и даже не делает из этого секрета. Венгер уверен, что пресса чересчур раздувает этот нюанс.



"Конфликт между Санчесом и игроками? Нет, вовсе нет. Я не замечал чего-то подобного в раздевалке", - сообщил Венгер The Independent.

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