Старридж и Ингс могут покинуть "Ливерпуль" в январе

В следующем месяце "Ливерпуль" может попрощаться с нападающими Даниэлем Старриджем и Данни Ингсом.

По ходу этого сезона главный тренер "красных" Юрген Клопп без особых проблем определился с сильнейшим сочетанием атакующих игроков, которое даже получило прозвище "великолепная четверка".



В то же время появления на футбольном поле Старриджа и Ингса носят эпизодический характер. Более того, Даниэль в данный момент и вовсе травмирован.



Как сообщает The Telegraph, за ситуацией Старриджа внимательно наблюдает "Саутгемптон", который испытывает огромные проблемы с забитыми голами в этом сезоне. "Святые" готовы арендовать Даниэля на вторую половину сезона.



Что касается Ингса, то в очереди на него находятся "Ньюкасл", "Вест Хэм" и "Вест Бромвич". В случае с Данни речь тоже может идти об аренде, поскольку выгодно его продать сейчас было бы затруднительно.

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