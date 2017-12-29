Старридж и Ингс могут покинуть "Ливерпуль" в январе

Данни Ингс и Даниэль Старридж В следующем месяце "Ливерпуль" может попрощаться с нападающими Даниэлем Старриджем и Данни Ингсом.

По ходу этого сезона главный тренер "красных" Юрген Клопп без особых проблем определился с сильнейшим сочетанием атакующих игроков, которое даже получило прозвище "великолепная четверка".

В то же время появления на футбольном поле Старриджа и Ингса носят эпизодический характер. Более того, Даниэль в данный момент и вовсе травмирован.

Как сообщает The Telegraph, за ситуацией Старриджа внимательно наблюдает "Саутгемптон", который испытывает огромные проблемы с забитыми голами в этом сезоне. "Святые" готовы арендовать Даниэля на вторую половину сезона.

Что касается Ингса, то в очереди на него находятся "Ньюкасл", "Вест Хэм" и "Вест Бромвич". В случае с Данни речь тоже может идти об аренде, поскольку выгодно его продать сейчас было бы затруднительно.

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Метки Ингс, Ливерпуль, Старридж

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 2151

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Последние комментарии:




  1. rollik707 29.12.2017 15:15 # rollik707
    Жаль Даниеля. Так и не смог расскрыться! А ведь подавал большие надежды.

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  2. suarezov 29.12.2017 11:48 # suarezov
    Питер Мур красавчик, активен на рынке. Обеих слить

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  3. spartan 29.12.2017 11:35 # spartan
    ненужные игроки в нынешнем Ливере. а летом слить Мигнолета с Ловреном

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  4. tursa 29.12.2017 11:31 # tursa
    главное стуридге слить с его 150к в неделю

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  5. blackdreamer 29.12.2017 11:23 # blackdreamer
    + хенден и минолет и было бы вообще заебись

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  6. rollik707 29.12.2017 11:13 # rollik707
    Правильно делает ЛФК. Нужно разгружать зарплатную ведомость!

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  7. ben-arfa 29.12.2017 11:02 # ben-arfa
    Вроде как оба игрока уже списаны со счетов. Ну посмотрим, может получится удивить

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