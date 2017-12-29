Старридж и Ингс могут покинуть "Ливерпуль" в январе
В следующем месяце "Ливерпуль" может попрощаться с нападающими Даниэлем Старриджем и Данни Ингсом.
По ходу этого сезона главный тренер "красных" Юрген Клопп без особых проблем определился с сильнейшим сочетанием атакующих игроков, которое даже получило прозвище "великолепная четверка".
В то же время появления на футбольном поле Старриджа и Ингса носят эпизодический характер. Более того, Даниэль в данный момент и вовсе травмирован.
Как сообщает The Telegraph, за ситуацией Старриджа внимательно наблюдает "Саутгемптон", который испытывает огромные проблемы с забитыми голами в этом сезоне. "Святые" готовы арендовать Даниэля на вторую половину сезона.
Что касается Ингса, то в очереди на него находятся "Ньюкасл", "Вест Хэм" и "Вест Бромвич". В случае с Данни речь тоже может идти об аренде, поскольку выгодно его продать сейчас было бы затруднительно.
29.12.2017 11:00
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Жаль Даниеля. Так и не смог расскрыться! А ведь подавал большие надежды.
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Питер Мур красавчик, активен на рынке. Обеих слить
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ненужные игроки в нынешнем Ливере. а летом слить Мигнолета с Ловреном
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главное стуридге слить с его 150к в неделю
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+ хенден и минолет и было бы вообще заебись
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Правильно делает ЛФК. Нужно разгружать зарплатную ведомость!
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Вроде как оба игрока уже списаны со счетов. Ну посмотрим, может получится удивить
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