"Сити" попытается купить Эванса или Мартинеса

Упустив Виргила Ван Дейка, "Манчестер Сити" все равно попытается приобрести центрального защитника в январе. В данный момент лидеры Премьер-Лиги рассматривают кандидатуры Джонни Эванса из "Вест Бромвича" и Иньиго Мартинеса из "Реал Сосьедада".

Напомним, известие о переходе Ван Дейка из "Саутемптона" в "Ливерпуль" за 75 миллионов фунтов совпало с очередной травмой капитана "горожан" Венсана Компани — его 39-й за карьеру в клубе. Кроме того, все еще находится в лазарете "Сити" Джон Стоунс.



Вопреки уверениям Хосепа Гвардиолы об обратном, The Telegraph утверждает, что "горожане" все-таки были заинтересованы в Ван Дейке. Однако "Сити" не собирался предлагать за Виргила более 60 млн. фунтов.



Тем не менее, планы клуба с "Этихад" по усилению центра обороны на вторую половину сезона остаются неизменными. Теперь "горожане" собираются возобновить интерес к Эвансу, которого они пытались приобрести еще прошлым летом, но тогда их предложение в 21 млн. фунтов было отклонено.



Сейчас у 29-летнего североирландца остается только один полный год по контракту, а все попытки "дроздов" склонить Джонни к новой сделке успехом не увенчались. Главный тренер "Вест Бромвича" Алан Пардью уже признал, что его капитан может быть продан в январе.



Интерес к Эвансу также проявляют "Арсенал" и "Эвертон", поэтому "Вест Бромвич" надеется выручить за экс-игрока "Манчестер Юнайтед" около 30 миллионов фунтов.



Альтернативой Эвансу выступает 26-летний Мартинес. Осуществить этот трансфер проще, ведь контракт игрока сборной Испании предусматривает отступные в 28 млн. фунтов, однако соотечественнику Гвардиолы потребовалось бы время на адаптацию, ведь он никогда не играл за пределами родного Сан-Себастьяна.

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