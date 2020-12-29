"Вест Хэм" вернет Оксфорда и попытается арендовать Шюррле
В январе "Вест Хэм" планирует вернуть из менхенгладбахской "Боруссии" защитника Риса Оксфорда и арендовать нападающего дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле.
Отправившись в Менхенгладбах прошлым летом на правах аренды, 19-летний Оксфорд провел только три матча в Бундеслиге, но при этом произвел хорошее впечатление на конкурентов из "РБ Лейпцига".
Как утверждает The Guardian, "РБ Лейпциг" планировал предложить за игрока юношеской сборной Англии 8 миллионов фунтов плюс еще 9 млн. в виде бонусов, однако главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес отверг этот сценарий.
Более того, Мойес решил воспользоваться предусмотренной опцией по досрочному прекращению арендного соглашения с клубом из Менхенгладбаха. В январе Оксфорд вернется в Лондон, чтобы вторую половину сезона провести в "Вест Хэме".
Также Мойес интересуется 27-летним Шюррле, который не имеет регулярной игровой практики в Дортмунде. Бывший нападающий "Челси" готов сменить клуб, чтобы повысить свои шансы поехать на Чемпионат Мира в России со сборной Германии.
Добавим, среди прочих целей "Вест Хэма" на январь значатся защитник "Суонси" Алфи Моусон и опорник "Севильи" Стивен Нзонзи.
29.12.2017 06:00
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Шюррле жаль конеш! Не в тот клуб перешёл. Выбирать нужно было по скромнее клуб глядишь и игровая практика была бы регулярная!
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