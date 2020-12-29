"Вест Хэм" вернет Оксфорда и попытается арендовать Шюррле

Рис Оксфорд В январе "Вест Хэм" планирует вернуть из менхенгладбахской "Боруссии" защитника Риса Оксфорда и арендовать нападающего дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле.

Отправившись в Менхенгладбах прошлым летом на правах аренды, 19-летний Оксфорд провел только три матча в Бундеслиге, но при этом произвел хорошее впечатление на конкурентов из "РБ Лейпцига".

Как утверждает The Guardian, "РБ Лейпциг" планировал предложить за игрока юношеской сборной Англии 8 миллионов фунтов плюс еще 9 млн. в виде бонусов, однако главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес отверг этот сценарий.

Более того, Мойес решил воспользоваться предусмотренной опцией по досрочному прекращению арендного соглашения с клубом из Менхенгладбаха. В январе Оксфорд вернется в Лондон, чтобы вторую половину сезона провести в "Вест Хэме".

Также Мойес интересуется 27-летним Шюррле, который не имеет регулярной игровой практики в Дортмунде. Бывший нападающий "Челси" готов сменить клуб, чтобы повысить свои шансы поехать на Чемпионат Мира в России со сборной Германии.

Добавим, среди прочих целей "Вест Хэма" на январь значатся защитник "Суонси" Алфи Моусон и опорник "Севильи" Стивен Нзонзи.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!



Метки Боруссия, Вест Хэм, Оксфорд, Шюррле

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2017 06:00

Количество просмотров Просмотров: 157

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. rollik707 29.12.2017 06:18 # rollik707
    Шюррле жаль конеш! Не в тот клуб перешёл. Выбирать нужно было по скромнее клуб глядишь и игровая практика была бы регулярная!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: