Уилшир уверен, что подпишет новый контракт с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир повторно сообщил, что собирается подписать новый контракт с клубом.

На старте этого сезона Уилшир был вынужден довольствоваться практикой во второстепенных турнирах, а главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прямым текстом заявил, что не сможет вызывать Джека, пока тот не начнет регулярно играть в Премьер-Лиге.



25-летний полузащитник всерьез задумывался о том, чтобы не продлевать свой истекающий в конце сезона контракт и уже в январе сменить клуб, однако в декабре ситуация Уилшира кардинально изменилась.



Джек сполна воспользовался шансом, который ему предоставил наставник Арсен Венгер в матче против "Вест Хэма" 13 декабря и с тех пор удерживает место в стартовом составе. В четверг против "Кристал Пэлас" Уилшир даже отметился блестящей голевой передачей на Алексиса Санчеса из центрального круга.



После победы 2:3 на "Селхерст Парк" Уилшир подтвердил, что отбросил последние сомнения и решил остаться в родном клубе.



"Пожалуй, я чувствую себя лучше, чем в прошлом году. Я чувствую себя здоровее и становлюсь лучше с каждым матчем. Я уже разговаривал с тренером насчет контракта, и он сказал мне, что скоро мы все обсудим. Уверен, сделка будет заключена", — цитирует Уилшира The Guardian.



Арсен Венгер также прокомментировал эту ситуацию и объявил, когда сядет со своим подопечным за стол переговоров.



"Ситуация обстоит таким образом, что нам нужно сесть и поговорить. Мы сделаем это в начале января, как и планировали".



"Никакой задержки нет. Я говорил, что мы уладим ситуацию в конце декабря, и я сделал это, сказав ему, что мы хотим встретиться и поговорить о будущем. Мы играем сегодня, мы играем в воскресенье, мы играем в среду. В данный момент фокус должен быть на матчах", — сообщил Венгер.

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