"Арсенал" обыграл "Кристал Пэлас"

Позволив сопернику забить два гола двумя ударами в створ, "Арсенал" все равно отпраздновал победу над "Кристал Пэлас" со счетом 2:3.

После матча дисквалификации в стартовый состав "орлов" вернулся нападающий Кристиан Бентеке.



У "канониров" произошло три изменения в старте. Свой шанс получили Калум Чемберс, Шкодран Мустафи и Александр Лакасетт.



Матч начался с того, что полузащитник гостей Гранит Джана отметился дальним ударом — мимо. В ответ на это Лука Миливоевич тоже попытался пробить, но оба раза неточно.



Установив контроль над территорией и не создавая особой угрозы, на 25-й минуте "Арсенал" все-таки открыл счет. Это Мустафи на дальней штанге в касание добил мяч в ворота, после удара Лакасетта с острого угла и сейва Хулиана Сперони.



В дальнейшем Сперони совершил еще пару спасений, а пару разу "канониры" промахнулись сами. У "орлов" игра откровенно не шла, и до перерыва они так и не побеспокоили Петра Чеха.



Во втором тайме "Пэлас" оказалось достаточно одного точного удара, чтобы сравнять счет. На 49-й минуте Уилфрид Заха прострелил низом с левого фланга в центр штрафной, а Андрос Таунсенд пробил в касание — 1:1.



"Арсенал" вновь принялся атаковать, и хотя хозяева надежно оборонялись, на 62-й минуте они все же пропустили второй гол. Подхватив мяч от Лакасетта внутри штрафной, Санчес нанес мощный удар в ближний угол ворот — 1:2.



Спустя еще четыре минут Алексис оформил дубль, технично приняв мяч грудью после передачи из центрального круга от Джека Уилшира, ускользнув от двух защитников и пробив мимо Сперони — 1:3.



Теперь уже "канониры" позволили себе расслабиться. У "Пэлас" по-прежнему мало что получалось, но хозяева не опускали руки и в заключительной стадии матча основательно прижали соперника.



На последней минуте основного времени Джеймс Томкинс на дальней штанге замкнул подачу углового и сократил счет до минимума — 2:3. Концовка получилась довольно горячей, но "Арсенал" своего уже не упустил.



Свой гол в начале второго тайма "Кристал Пэлас" забил из ничего, что обещало "Арсеналу" непростую жизнь, ведь до этого "канониры" не смогли сделать счет комфортным, имея для этого моменты. Однако команда Арсена Венгера вовремя добавила и дублем Санчеса сняла все вопросы об исходе матча, лишь слегка расслабившись в концовке.



"Кристал Пэлас" — "Арсенал". Отчет о матче

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