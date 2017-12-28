"Саутгемптон" хочет вернуть Уолкотта на деньги с продажи Ван Дейка

Тео Уолкотт Часть средств, вырученных с продажи защитника Виргила Ван Дейка в "Ливерпуль", "Саутгемптон" планирует использовать для возвращения нападающего Тео Уолкотта из "Арсенала".

Продав Ван Дейка за 75 миллионов фунтов, главный тренер "святых" Маурисио Пеллегрино получил солидный трансферный бюджет, чтобы постараться выправить сезон, который пока складывается для его команды неудачно.

Как стало известно Daily Mirror, одной из приоритетных целей клуба с "Сент Мэри" на январь стал 28-летний Уолкотт, который в этом сезоне Премьер-Лиги еще не выходил в стартовом составе "канониров", отметившись лишь четырьмя появлениями на замену.

На Тео также претендуют "Эвертон" и "Вест Хэм", однако преимущество "святых" в том, что Уолкотт является воспитанником их академии — "Саутгемптон" продал англичанина в "Арсенал" за 12 млн. фунтов в январе 2006.

Помимо фактора привязанности к клубу, "Саутгемптон" рассчитывает заманить Тео и отличными финансовыми условиями — вернувшись на "Сент Мэри", Уолкотт сможет получить роскошный по меркам середняка Премьер-Лиги контракт с зарплатой в 140 тыс. фунтов в неделю.

Кроме того, возвращение к "святым" позволит Уолкотту обрести игровую практику, без которой он не имеет реальных шансов поехать на Чемпионат Мира в России со сборной Англии.

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Метки Арсенал, Саутгемптон, Уолкотт

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2017 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1784

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Последние комментарии:




  1. rollik707 29.12.2017 05:45 # rollik707
    За эти деньги святым можно вернуть всех кто когда-то играл за них! А если серьезно то ЛФК повезло с ВВД. Пока конеш рано говорить о успешности сделки но потенциал есть!

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  2. gidro-met 29.12.2017 02:10 # gidro-met
    но...но погодите...Ведь это ж легенда и воспитанник Арсенье!)? как так

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  3. iroquez 29.12.2017 01:07 # iroquez
    еще 74 ляма как раз на сдачу останется

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  4. mixmaster 28.12.2017 23:02 # mixmaster
    Вот это подарок) за 45 заберут

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  5. mancunia-planet 28.12.2017 22:34 # mancunia-planet
    Эвертон ещё претендует на него, туда и стоит идти, первый клуб своего города

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