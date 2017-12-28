"Саутгемптон" хочет вернуть Уолкотта на деньги с продажи Ван Дейка

Часть средств, вырученных с продажи защитника Виргила Ван Дейка в "Ливерпуль", "Саутгемптон" планирует использовать для возвращения нападающего Тео Уолкотта из "Арсенала".

Продав Ван Дейка за 75 миллионов фунтов, главный тренер "святых" Маурисио Пеллегрино получил солидный трансферный бюджет, чтобы постараться выправить сезон, который пока складывается для его команды неудачно.



Как стало известно Daily Mirror, одной из приоритетных целей клуба с "Сент Мэри" на январь стал 28-летний Уолкотт, который в этом сезоне Премьер-Лиги еще не выходил в стартовом составе "канониров", отметившись лишь четырьмя появлениями на замену.



На Тео также претендуют "Эвертон" и "Вест Хэм", однако преимущество "святых" в том, что Уолкотт является воспитанником их академии — "Саутгемптон" продал англичанина в "Арсенал" за 12 млн. фунтов в январе 2006.



Помимо фактора привязанности к клубу, "Саутгемптон" рассчитывает заманить Тео и отличными финансовыми условиями — вернувшись на "Сент Мэри", Уолкотт сможет получить роскошный по меркам середняка Премьер-Лиги контракт с зарплатой в 140 тыс. фунтов в неделю.



Кроме того, возвращение к "святым" позволит Уолкотту обрести игровую практику, без которой он не имеет реальных шансов поехать на Чемпионат Мира в России со сборной Англии.

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