"Байер" предупредил "Арсенал" и "Челси" насчет Бэйли

Леон Бэйли Директор "Байера" Йонас Болдт заявил, что "Арсенал" и "Челси" не смогут приобрести вингера Леона Бэйли в январе.

Согласно слухам в английской прессе, "канониры" видят в 20-летнем Бэйли потенциальную замену для Алексиса Санчеса, тогда как насчет "синих" была информация, что они уже сделали свое предложение по Леону в 22 миллиона фунтов и получили отказ.

Однако на самом деле никаких предложений по Бэйли, забившему восемь голов в 16 матчах этого сезона, пока не поступало. Клуб из Леверкузена намерен сохранить игрока, который лишь в январе был приобретен у "Генка".

"У нас нет предложения насчет Леона, как и нет мыслей о его продаже. Его контракт действителен до 2022 года. Мы контролируем ситуацию", — сообщил Болдт Kicker.

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Метки Арсенал, Байер, Бэйли, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1472

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Последние комментарии:




  1. rollik707 29.12.2017 05:41 # rollik707
    Цену набивают! Всего год как играет и уже успел стать незаменимым?!?

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  2. j-silver 28.12.2017 21:38 # j-silver
    да и не нужен был

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  3. reams 28.12.2017 21:32 # reams
    нах не нужен этот ноунейм

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