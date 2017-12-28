"Байер" предупредил "Арсенал" и "Челси" насчет Бэйли

Директор "Байера" Йонас Болдт заявил, что "Арсенал" и "Челси" не смогут приобрести вингера Леона Бэйли в январе.

Согласно слухам в английской прессе, "канониры" видят в 20-летнем Бэйли потенциальную замену для Алексиса Санчеса, тогда как насчет "синих" была информация, что они уже сделали свое предложение по Леону в 22 миллиона фунтов и получили отказ.



Однако на самом деле никаких предложений по Бэйли, забившему восемь голов в 16 матчах этого сезона, пока не поступало. Клуб из Леверкузена намерен сохранить игрока, который лишь в январе был приобретен у "Генка".



"У нас нет предложения насчет Леона, как и нет мыслей о его продаже. Его контракт действителен до 2022 года. Мы контролируем ситуацию", — сообщил Болдт Kicker.

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