Клопп не смущает стоимость Ван Дейка

Ван Дейк и Лаллана Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его не смущает та сумма, которую "красные" заплатили за защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка.

Накануне клуб с "Энфилда" подтвердил приобретение Ван Дейка стоимостью 75 миллионов фунтов. Таким образом, Виргил стал самым дорогостоящим защитником в истории Премьер-Лиги.

После прихода в "Ливерпуль" Клопп утверждал, что тренировки гораздо важнее трансферов, однако стоимость голландского новичка его совсем не смущает. По словам Юргена, такие условия ставит рынок.

"За эти деньги мы получили качественного игрока. Вот почему мы так долго были заинтересованы в нем. Что касается его стоимости, то мы не задаем цены – их задает трансферный рынок. Болельщики "Ливерпуля" вообще должны забыть о цене", - сообщил Клопп Sky Sports.

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Метки Ван Дейк, Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 28.12.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 2206

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. gin 29.12.2017 04:16 # gin
    "Делатели новостей" с этого сайта видимо в школе не проходили ещё про пассивный залог.

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  2. manutd-20champ 28.12.2017 23:07 # manutd-20champ
    писдит как дышит

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  3. kukuruzzo 28.12.2017 22:23 # kukuruzzo
    Прецедент создали. Летом клубы могут и на сотку раскошелиться.

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  4. fc-oil 28.12.2017 22:19 # fc-oil
    Клопптоп про покупку Погба:
    "Если вы покупаете игрока за 100 млн, а затем он травмируется – то все деньги летят в трубу. Когда футбол станет таким, я закончу карьеру".
    Клопптоп про покупку ВанДейка:
    "Что касается его стоимости, то мы не задаем цены – их задает трансферный рынок. Болельщики "Ливерпуля" вообще должны забыть о цене"
    Ваахах

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  5. largo-winch 28.12.2017 20:57 # largo-winch
    Поэтому он купил ещё и какого-то Джуманджи

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  6. mancunia-planet 28.12.2017 20:41 # mancunia-planet
    как это Клопп может стоимость смущать? не по природе, админ

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  7. thefa 28.12.2017 20:14 # thefa
    Потратили все деньги на одного ЦЗ.

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  8. girasimus 28.12.2017 20:12 # girasimus
    Нормальный ценник

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  9. rollik707 28.12.2017 20:05 # rollik707
    Моуриньо задрал планку конеш. Теперь это никого не смущает!

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  10. jokerby 28.12.2017 20:01 # jokerby
    мб всё же клоппА?

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