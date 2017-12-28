Клопп не смущает стоимость Ван Дейка
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его не смущает та сумма, которую "красные" заплатили за защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка.
Накануне клуб с "Энфилда" подтвердил приобретение Ван Дейка стоимостью 75 миллионов фунтов. Таким образом, Виргил стал самым дорогостоящим защитником в истории Премьер-Лиги.
После прихода в "Ливерпуль" Клопп утверждал, что тренировки гораздо важнее трансферов, однако стоимость голландского новичка его совсем не смущает. По словам Юргена, такие условия ставит рынок.
"За эти деньги мы получили качественного игрока. Вот почему мы так долго были заинтересованы в нем. Что касается его стоимости, то мы не задаем цены – их задает трансферный рынок. Болельщики "Ливерпуля" вообще должны забыть о цене", - сообщил Клопп Sky Sports.
28.12.2017 20:00
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Последние комментарии:
"Делатели новостей" с этого сайта видимо в школе не проходили ещё про пассивный залог.
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писдит как дышит
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Прецедент создали. Летом клубы могут и на сотку раскошелиться.
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Клопптоп про покупку Погба:
"Если вы покупаете игрока за 100 млн, а затем он травмируется – то все деньги летят в трубу. Когда футбол станет таким, я закончу карьеру".
Клопптоп про покупку ВанДейка:
"Что касается его стоимости, то мы не задаем цены – их задает трансферный рынок. Болельщики "Ливерпуля" вообще должны забыть о цене"
Ваахах
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Поэтому он купил ещё и какого-то Джуманджи
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как это Клопп может стоимость смущать? не по природе, админ
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Потратили все деньги на одного ЦЗ.
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Нормальный ценник
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Моуриньо задрал планку конеш. Теперь это никого не смущает!
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мб всё же клоппА?
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