Феллайни: "Из меня делают убийцу"

Маруан Феллайни Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни намекнул, что хочет покинуть Англию из-за несправедливого отношения к себе со стороны судей и публики.

Как известно, Феллайни отказался от нового контракта с "красными дьяволами" и может покинуть"Олд Траффорд" уже в январе. В интервью Humo бельгиец намекнул, что такое решение связано не с деньгами, а отношением к нему судей и болельщиков.

"Меня считают агрессивным игроком, чуть ли не убийцей. Были моменты, когда меня выставляли козлом отпущения, злодеем. Но что мне делать, когда соперники тянут меня за волосы? Это может прозвучать немного забавно, но мне на самом деле было больно".

"В прошлом сезоне меня дисквалифицировали после дерби с "Сити" за то, что я боднул (Серхио) Агуэро. Нужно начать с того, что это именно он первым подошел ко мне, а затем упал замертво. Но нет, красную карточку получил не он, а я".

"Игроки часто пытаются спровоцировать меня, но знаете, сколько желтых карточек я получил в прошлом сезоне? Четыре в 45 матчах. Я не уничтожил чью-то карьеру", - сообщил Феллайни.

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Метки Манчестер Юнайтед, Феллайни

Автор foxmcfc   

Дата 28.12.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. red-john 29.12.2017 04:06 # red-john
    - Из меня делают убийцу - постоянно травят.
    - В чём это выражается?
    - А вот помните в прошлом сезоне...

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  2. ray-black 29.12.2017 00:26 # ray-black
    Всегда смешили подобные нелепые оправдания.

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  3. bes-ter 29.12.2017 00:04 # bes-ter
    И плевал тоже Агуэро?

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  4. rusatm 28.12.2017 20:22 # rusatm
    да пусть уже валит. и моура пусть прихватит

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  5. rollik707 28.12.2017 19:29 # rollik707
    Он отчасти прав. Компани вообще серийный убийца по сравнению с ним.

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  6. chr1s8rown 28.12.2017 19:23 # chr1s8rown
    одни накрашенные клоуны в мусоре

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