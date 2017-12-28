Феллайни: "Из меня делают убийцу"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни намекнул, что хочет покинуть Англию из-за несправедливого отношения к себе со стороны судей и публики.

Как известно, Феллайни отказался от нового контракта с "красными дьяволами" и может покинуть"Олд Траффорд" уже в январе. В интервью Humo бельгиец намекнул, что такое решение связано не с деньгами, а отношением к нему судей и болельщиков.



"Меня считают агрессивным игроком, чуть ли не убийцей. Были моменты, когда меня выставляли козлом отпущения, злодеем. Но что мне делать, когда соперники тянут меня за волосы? Это может прозвучать немного забавно, но мне на самом деле было больно".



"В прошлом сезоне меня дисквалифицировали после дерби с "Сити" за то, что я боднул (Серхио) Агуэро. Нужно начать с того, что это именно он первым подошел ко мне, а затем упал замертво. Но нет, красную карточку получил не он, а я".



"Игроки часто пытаются спровоцировать меня, но знаете, сколько желтых карточек я получил в прошлом сезоне? Четыре в 45 матчах. Я не уничтожил чью-то карьеру", - сообщил Феллайни.

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