Тренер Египта: "Салах достоин перехода в "Реал"

Мохамед Салах Главный тренер сборной Египта Эктор Купер заявил, что вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах достаточно хорош, чтобы играть за "Реал".

25-летний Салах проводит выдающийся сезон на "Энфилде", забив уже 21 за "красных" после перехода из "Ромы". Некоторое время назад Купер уже говорил, что Мохамедом заинтересовался "Реал".

С тех пор главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан успел сказать, что высоко котирует египтянина, который будет главной надеждой нации на Чемпионате Мира в России. А Купер настаивает: у Мохамеда есть все, чтобы представлять "Реал".

"Он наша главная звезда и, конечно, внес большой вклад в выход на Чемпионат Мира. Мохамед великолепно играет и, думаю, вполне способен представлять "Реал", - цитирует Купера Four Four Two.

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Метки Ливерпуль, Реал, Салах

Автор foxmcfc   

Дата 28.12.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 433

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  1. liverfun 28.12.2017 18:18 # liverfun
    Тренер Египта: "Салах достоин перехода в "Реал"

    думаю, вполне способен представлять "Реал"

    нот бэд 2

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  2. mancunia-planet 28.12.2017 18:11 # mancunia-planet
    видно сразу, что он играет в средняке

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  3. daikirai 28.12.2017 18:10 # daikirai
    Все.. абсолютно все...
    Уже даже жалко колбасных

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  4. gerrard08 28.12.2017 18:08 # gerrard08
    Это уже изрядно подзаебывает, чесговоря

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