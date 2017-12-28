Тренер Египта: "Салах достоин перехода в "Реал"
Главный тренер сборной Египта Эктор Купер заявил, что вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах достаточно хорош, чтобы играть за "Реал".
25-летний Салах проводит выдающийся сезон на "Энфилде", забив уже 21 за "красных" после перехода из "Ромы". Некоторое время назад Купер уже говорил, что Мохамедом заинтересовался "Реал".
С тех пор главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан успел сказать, что высоко котирует египтянина, который будет главной надеждой нации на Чемпионате Мира в России. А Купер настаивает: у Мохамеда есть все, чтобы представлять "Реал".
"Он наша главная звезда и, конечно, внес большой вклад в выход на Чемпионат Мира. Мохамед великолепно играет и, думаю, вполне способен представлять "Реал", - цитирует Купера Four Four Two.
28.12.2017 18:00
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Тренер Египта: "Салах достоин перехода в "Реал"
думаю, вполне способен представлять "Реал"
нот бэд 2
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видно сразу, что он играет в средняке
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Все.. абсолютно все...
Уже даже жалко колбасных
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Это уже изрядно подзаебывает, чесговоря
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