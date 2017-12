Тренер Египта: "Салах достоин перехода в "Реал"

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер заявил, что вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах достаточно хорош, чтобы играть за "Реал".

25-летний Салах проводит выдающийся сезон на "Энфилде", забив уже 21 за "красных" после перехода из "Ромы". Некоторое время назад Купер уже говорил, что Мохамедом заинтересовался "Реал".



С тех пор главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан успел сказать, что высоко котирует египтянина, который будет главной надеждой нации на Чемпионате Мира в России. А Купер настаивает: у Мохамеда есть все, чтобы представлять "Реал".



"Он наша главная звезда и, конечно, внес большой вклад в выход на Чемпионат Мира. Мохамед великолепно играет и, думаю, вполне способен представлять "Реал", - цитирует Купера Four Four Two.

