Каррагер ждет, что Ван Дейк принесет "Ливерпулю" трофеи

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что новичок "красных" Виргил Ван Дейк должен выиграть для мерсисайдского клуба долгожданные трофеи.

Накануне "Ливерпуль" подтвердил приобретение Ван Дейка у "Саутгемптона", заплатив за трансфер голландца немыслимые 75 миллионов фунтов. Каррагер понимает, почему за Виргил был назначен такой ценник, но теперь ждет от защитника трофеев.



"В мировом футболе наблюдается нехватка высококлассных защитников, поэтому так много клубов хотели его подписать и именно поэтому "Ливерпуль" заплатил за Виргила столь большие деньги".



"Кто-то считает, что такие деньги нужно платить только за нападающих, но если Ван Дейк сможет проявить себя и будет делать свою работу, то оно того стоит".



"15 лет назад нам тоже казалось, что "Манчестер Юнайтед" заплатил немыслимые деньги за Рио Фердинанда. Но он оправдал каждый пенни, потраченный на его покупку. Он был лучшим защитником "Юнайтед" на протяжении 10 лет и помог клубу выиграть массу трофеев".



"От Ван Дейка я жду того же самого. Он должен стать защитником номер один для "Ливерпуля" на ближайшие 10 лет и, наконец, привести клуб к трофеям", - сообщил Каррагер Sky Sports.

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