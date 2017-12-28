Паулиньо помогает Коутиньо с переездом в "Барселону"

Паулиньо и Коутиньо Полузащитник "Барселоны" Паулиньо рассказал, что плеймейкер "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо уже обсуждает с ним переезд в каталонский клуб.

25-летний бразилец демонстрирует великолепную форму за "Ливерпуль", но у прессы и болельщиков существуют подозрения, что так Коутиньо пытается выгоднее продать себя в "Барселону" в январе. Со слов Паулиньо становится понятно, что Филиппе уже планирует переезд в Ла Лигу.

"Мы даже шутим, что уже подыскиваем для него жилье. Если говорить серьезно, то я пытаюсь дать наиболее важную информацию для него и его семьи. Да, он жил какое-то время в Барселоне, но этого было недостаточно, чтобы узнать город".

"В первую очередь нужно взвесить решение, которое ты собираешься принять. Но я думаю, что Коутиньо не пожалеет, если окажется в "Барселоне", - цитирует Паулиньо Sky Sports.

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Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль, Паулиньо

Автор foxmcfc   

Дата 28.12.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1989

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Последние комментарии:




  1. girasimus 28.12.2017 17:23 # girasimus
    150 лямов, летом точно уйдет

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  2. iraqterrorist 28.12.2017 16:59 # iraqterrorist
    кавтинья попросил паулинью помочился на ливерную помойку вместо него

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  3. tursa 28.12.2017 16:55 # tursa
    это не очень хорошо, но наших игроков готовы выкупить за 100+ суммы, а игроков щолси только выпереть могут из этой помойки, никому не нужные, даже обводчик уже какое то «нужен» реалу

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  4. tursa 28.12.2017 16:49 # tursa
    такой громкий заголовок, но надо удержать до лета

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  5. chr1s8rown 28.12.2017 16:43 # chr1s8rown
    podaite uje jaloby na barsu. zaebali ih shlyuhi

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  6. mancunia-planet 28.12.2017 16:32 # mancunia-planet
    как этот усатый негр в Барсу попал хз

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  7. ian 28.12.2017 16:22 # ian
    Не поможет.

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  8. rap-woiska 28.12.2017 16:20 # rap-woiska
    Пища для пенсов

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  9. liverfun 28.12.2017 16:08 # liverfun
    заголовок: Паулиньо помогает Коутиньо с переездом в "Барселону"

    на деле: "думаю, что Коутиньо не пожалеет, если окажется в "Барселоне"

    нот бэд

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  10. osprey 28.12.2017 16:05 # osprey
    Ахахахаха. Иди нахуй ебаное бревно.

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  11. thegodfather 28.12.2017 16:04 # thegodfather
    ван дэйк = коут.

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  12. daikirai 28.12.2017 16:03 # daikirai
    Цэ пись пись на голову колбасе. Завтра будет пись пись на голову юле

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  13. bezviz 28.12.2017 16:02 # bezviz
    ору просто)))))))

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