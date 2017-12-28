Паулиньо помогает Коутиньо с переездом в "Барселону"
Полузащитник "Барселоны" Паулиньо рассказал, что плеймейкер "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо уже обсуждает с ним переезд в каталонский клуб.
25-летний бразилец демонстрирует великолепную форму за "Ливерпуль", но у прессы и болельщиков существуют подозрения, что так Коутиньо пытается выгоднее продать себя в "Барселону" в январе. Со слов Паулиньо становится понятно, что Филиппе уже планирует переезд в Ла Лигу.
"Мы даже шутим, что уже подыскиваем для него жилье. Если говорить серьезно, то я пытаюсь дать наиболее важную информацию для него и его семьи. Да, он жил какое-то время в Барселоне, но этого было недостаточно, чтобы узнать город".
"В первую очередь нужно взвесить решение, которое ты собираешься принять. Но я думаю, что Коутиньо не пожалеет, если окажется в "Барселоне", - цитирует Паулиньо Sky Sports.
28.12.2017 16:00
Просмотров: 1989
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
150 лямов, летом точно уйдет
(ответить)
кавтинья попросил паулинью помочился на ливерную помойку вместо него
(ответить)
это не очень хорошо, но наших игроков готовы выкупить за 100+ суммы, а игроков щолси только выпереть могут из этой помойки, никому не нужные, даже обводчик уже какое то «нужен» реалу
(ответить)
такой громкий заголовок, но надо удержать до лета
(ответить)
podaite uje jaloby na barsu. zaebali ih shlyuhi
(ответить)
как этот усатый негр в Барсу попал хз
(ответить)
Не поможет.
(ответить)
Пища для пенсов
(ответить)
заголовок: Паулиньо помогает Коутиньо с переездом в "Барселону"
на деле: "думаю, что Коутиньо не пожалеет, если окажется в "Барселоне"
нот бэд
(ответить)
Ахахахаха. Иди нахуй ебаное бревно.
(ответить)
ван дэйк = коут.
(ответить)
Цэ пись пись на голову колбасе. Завтра будет пись пись на голову юле
(ответить)
ору просто)))))))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий