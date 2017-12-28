Паулиньо помогает Коутиньо с переездом в "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Паулиньо рассказал, что плеймейкер "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо уже обсуждает с ним переезд в каталонский клуб.

25-летний бразилец демонстрирует великолепную форму за "Ливерпуль", но у прессы и болельщиков существуют подозрения, что так Коутиньо пытается выгоднее продать себя в "Барселону" в январе. Со слов Паулиньо становится понятно, что Филиппе уже планирует переезд в Ла Лигу.



"Мы даже шутим, что уже подыскиваем для него жилье. Если говорить серьезно, то я пытаюсь дать наиболее важную информацию для него и его семьи. Да, он жил какое-то время в Барселоне, но этого было недостаточно, чтобы узнать город".



"В первую очередь нужно взвесить решение, которое ты собираешься принять. Но я думаю, что Коутиньо не пожалеет, если окажется в "Барселоне", - цитирует Паулиньо Sky Sports.

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