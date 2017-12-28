Карлуш Карвальял назначен главным тренером "Суонси"

Карлуш Карвальял Карлуш Карвальял официально занял пост главного тренера "Суонси", заключив с последним клубом Премьер-Лиги контракт до конца сезона.

Два предыдущих сезона Карвальял провел в "Шеффилд Уэнсдей", с которым неизменно финишировал в зоне плей-офф Чемпионшипа. Однако в этой кампании дела "сов" идут неважно, и накануне Рождества Карлушу было указано на дверь.

52-летний португалец, ранее также тренировавший "Спортинг" и "Бешикташ", недолго оставался без работы и сегодня занял место уволенного две недели назад Пола Клемента, чтобы постараться избавить "лебедей" от вылета из Премьер-Лиги.

Дав согласие валлийскому клубу накануне вечером, уже сегодня Карвальял проведет первую тренировку, чтобы в субботу дебютировать в выездном матче Премьер-Лиги против "Уотфорда".

"Мы очень довольны этим назначением. Мы чувствовали, что тренерская ситуация требует скорейшего разрешения, и хотя для такого рода изменений нет идеального времени, мы можем смотреть на вторую половину сезона с обновленным оптимизмом", — сообщил президент "Суонси" Хью Дженкинс.

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Метки Карвальял, Суонси, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2017 15:25

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Последние комментарии:




  1. tursa 28.12.2017 16:48 # tursa
    мда падать ниже некуда, а когда то тренировал БР и Лаудрупп

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  2. hammersmith 28.12.2017 16:26 # hammersmith
    чо за лох? возглавит щелки после коконте

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  3. ruschelsea 28.12.2017 15:45 # ruschelsea
    Сперва прочитал как Карлуш Кейруш, приохуел малясь.

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  4. kily 28.12.2017 15:44 # kily
    Во, может Ренату Саншеш заиграет хоть

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