Карлуш Карвальял назначен главным тренером "Суонси"

Карлуш Карвальял официально занял пост главного тренера "Суонси", заключив с последним клубом Премьер-Лиги контракт до конца сезона.

Два предыдущих сезона Карвальял провел в "Шеффилд Уэнсдей", с которым неизменно финишировал в зоне плей-офф Чемпионшипа. Однако в этой кампании дела "сов" идут неважно, и накануне Рождества Карлушу было указано на дверь.



52-летний португалец, ранее также тренировавший "Спортинг" и "Бешикташ", недолго оставался без работы и сегодня занял место уволенного две недели назад Пола Клемента, чтобы постараться избавить "лебедей" от вылета из Премьер-Лиги.



Дав согласие валлийскому клубу накануне вечером, уже сегодня Карвальял проведет первую тренировку, чтобы в субботу дебютировать в выездном матче Премьер-Лиги против "Уотфорда".



"Мы очень довольны этим назначением. Мы чувствовали, что тренерская ситуация требует скорейшего разрешения, и хотя для такого рода изменений нет идеального времени, мы можем смотреть на вторую половину сезона с обновленным оптимизмом", — сообщил президент "Суонси" Хью Дженкинс.

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