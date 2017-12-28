"Эвертон" согласовал трансфер Тосуна
"Эвертон" договорился о приобретении нападающего "Бешикташа" Дженка Тосуна стоимостью 25 миллиона фунтов.
Главный тренер "ирисок" Сэм Эллардайс не скрывал, что его клуб до сих пор ищет замену Ромелу Лукаку, проданному прошлым летом в "Манчестер Юнайтед" за 75 миллионов фунтов.
Эллардайс пообещал, что "Эвертон" не вернется за Оливье Жиру из "Арсенала" и подтвердил свои слова действиями. Как стало известно The Guardian, "ириски" переключились на 26-летнего Тосуна и уже даже согласовали трансфер игрока сборной Турции.
По информации источника, нападающий, забивший за "Бешикташ" 12 голов в этом сезоне, уже прошел медицинское обследование на "Гудисон Парк" и вскоре подпишет с "Эвертоном" контракт на четыре с половиной года.
28.12.2017 15:00
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