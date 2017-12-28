"Ливерпуль" потерял Хендерсона до февраля
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон проведет в лазарете "красных" весь ближайший месяц и вернется на поле только в феврале.
Напомним, что Хендерсону потребовалась вынужденная замена в гостевом матче с "Арсеналом" в прошлую пятницу. Джордан продержался на поле только 13 минут, после чего пожаловался на травму задней поверхности бедра.
Впоследствии капитан "красных" пропустил поединок против "Суонси", завершившийся победой "Ливерпуля" 5:0, а главный тренер Юрген Клопп исключил появление Хендерсона в игре с "Лестером" на Новый год.
Как стало известно Liverpool Echo, углубленное обследование медиков показало, что на восстановление Джордану потребует не дни, а целый месяц. Снова сыграть за мерсисайдский клуб Хендерсон сможет только в феврале.
28.12.2017 14:00
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