"Ливерпуль" потерял Хендерсона до февраля

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон проведет в лазарете "красных" весь ближайший месяц и вернется на поле только в феврале.

Напомним, что Хендерсону потребовалась вынужденная замена в гостевом матче с "Арсеналом" в прошлую пятницу. Джордан продержался на поле только 13 минут, после чего пожаловался на травму задней поверхности бедра.

Впоследствии капитан "красных" пропустил поединок против "Суонси", завершившийся победой "Ливерпуля" 5:0, а главный тренер Юрген Клопп исключил появление Хендерсона в игре с "Лестером" на Новый год.

Как стало известно Liverpool Echo, углубленное обследование медиков показало, что на восстановление Джордану потребует не дни, а целый месяц. Снова сыграть за мерсисайдский клуб Хендерсон сможет только в феврале.

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Метки Ливерпуль, травмы, Хендерсон

Автор foxmcfc   

Дата 28.12.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1025

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Последние комментарии:




  1. tursa 28.12.2017 16:51 # tursa
    нужен цп, милнер не тащит в центре

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  2. hammersmith 28.12.2017 16:12 # hammersmith
    бля, хуево что не навсегда

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  3. vals1702 28.12.2017 14:14 # vals1702
    это не проблемная позиция - вариантов достаточно

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  4. electric 28.12.2017 14:07 # electric
    Вторая топовая новость после Вандейка.

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  5. moskofidi 28.12.2017 14:07 # moskofidi
    Усиление для лфц

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