"Ливерпуль" потерял Хендерсона до февраля

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон проведет в лазарете "красных" весь ближайший месяц и вернется на поле только в феврале.

Напомним, что Хендерсону потребовалась вынужденная замена в гостевом матче с "Арсеналом" в прошлую пятницу. Джордан продержался на поле только 13 минут, после чего пожаловался на травму задней поверхности бедра.



Впоследствии капитан "красных" пропустил поединок против "Суонси", завершившийся победой "Ливерпуля" 5:0, а главный тренер Юрген Клопп исключил появление Хендерсона в игре с "Лестером" на Новый год.



Как стало известно Liverpool Echo, углубленное обследование медиков показало, что на восстановление Джордану потребует не дни, а целый месяц. Снова сыграть за мерсисайдский клуб Хендерсон сможет только в феврале.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!