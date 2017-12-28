Светская хроника за четверг
Эмре Джан подпишет предварительный контракт с "Ювентусом". "Челси" возобновит интерес к Яннику Карраско. Алексис Санчес посетил Париж. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
В следующем месяце полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан заключит предварительный контракт с "Ювентусом", куда перейдет свободным агентом в конце сезона. (Calico Mercato)
"Ливерпуль" может получить нападающего Марко Пьяцу, если согласится отпустить Джана в "Ювентус" в январе. (Tuttosport)
"Манчестер Сити" открыт к продаже нападающего Серхио Агуэро в "Реал". (Diario Gol)
"Челси" может возобновить интерес к полузащитнику "Атлетико" Яннику Карраско, которого "синим" не удалось приобрести прошлым летом. (The Sun)
Полузащитник "Севильи" Стивен Нзонзи — цель номер один "Арсенала" на январь. (Daily Star)
Утром на Boxing Day нападающий "Арсенала" Алексис Санчес побывал в Париже, где, возможно, провел переговоры с ПСЖ. (Daily Mirror)
ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Маруану Феллайни, который следующим летом может стать свободным агентом. (La Libre)
Следующим летом тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо надеется приобрести Деле Алли с Харри Кейном из "Тоттенхэма" и Пауло Дибалу из "Ювентуса" одновременно. (Daily Star)
"Юнайтед" потерял интерес к нападающему "Атлетико" Антуану Гризманну. (Marca)
"Вест Бромвич" готов продать защитника Джонни Эванса за 30 миллионов фунтов. (Daily Mirror)
Оцениваемый в 20 млн. фунтов нападающий "Бешикташа" Дженк Тосун — цель номер один "Эвертона" на январь. (Liverpool Echo)
"Валенсия" ведет переговоры с "Эвертоном" по нападающему Сандро Рамиресу. "Ириски" готовы лишь продать испанца, но не отпустить в аренду. (AS)
Нападающий Александар Митрович хочет покинуть "Ньюкасл" в январе. (Daily Mirror)
"Хаддерсфилд" хочет арендовать защитника "Монако" Теренса Конголо. (France Football)
"Кристал Пэлас", "Эвертон" и "Бернли" следят за нападающим "Анже" Карлом Токо Экамби. (France Football)
Другое
Бывший тренер "Шеффилд Уэнсдей" Карлуш Карвальял может возглавить "Суонси". (The Sun)
Три клуба Премьер-Лиги присматриваются к Микелю Артете, ассистенту главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы. (Daily Mirror)
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон задержится в лазарете с травмой задней поверхности бедра до февраля. (Daily Mail)
Принадлежащий "Эвертону" нападающий Генри Оньекуру пропустит до полугода с травмой колена. (Liverpool Echo)
Англия поспорит за право провести Чемпионат Мира 2030 года. (The Sun)
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир объявил, что вернулся в свою лучшую форму. (Daily Mirror)
Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси купил самый дорогой дом в Уэльсе — стоимостью более 1 млн. фунтов, хотя изначально недвижимость оценивалась в 4.5 млн. (The Sun)
28.12.2017 13:10
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Последние комментарии:
джану скатертью дорожка, не тот уровень что бы его упрашивать
(ответить)
Джан пусть валит. Если придёт Горецка это только усилением будет
(ответить)
Следующим летом тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо надеется приобрести Деле Алли с Харри Кейном из "Тоттенхэма"
ах ах ах
(ответить)
Жалко что Джан уходит, лучше бы Хедно продали, уж слишком он деревянный, и не тянет на роль капитана.
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Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир объявил, что вернулся в свою лучшую форму. (Daily Mirror)
Источник: http://fapl.ru/posts/59499/
это просто провал
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Горецка в ЛФК
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