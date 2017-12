Светская хроника за четверг

Эмре Джан подпишет предварительный контракт с "Ювентусом". "Челси" возобновит интерес к Яннику Карраско. Алексис Санчес посетил Париж. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

В следующем месяце полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан заключит предварительный контракт с "Ювентусом", куда перейдет свободным агентом в конце сезона. (Calico Mercato)



"Ливерпуль" может получить нападающего Марко Пьяцу, если согласится отпустить Джана в "Ювентус" в январе. (Tuttosport)



"Манчестер Сити" открыт к продаже нападающего Серхио Агуэро в "Реал". (Diario Gol)



"Челси" может возобновить интерес к полузащитнику "Атлетико" Яннику Карраско, которого "синим" не удалось приобрести прошлым летом. (The Sun)



Полузащитник "Севильи" Стивен Нзонзи — цель номер один "Арсенала" на январь. (Daily Star)



Утром на Boxing Day нападающий "Арсенала" Алексис Санчес побывал в Париже, где, возможно, провел переговоры с ПСЖ. (Daily Mirror)



ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Маруану Феллайни, который следующим летом может стать свободным агентом. (La Libre)



Следующим летом тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо надеется приобрести Деле Алли с Харри Кейном из "Тоттенхэма" и Пауло Дибалу из "Ювентуса" одновременно. (Daily Star)



"Юнайтед" потерял интерес к нападающему "Атлетико" Антуану Гризманну. (Marca)



"Вест Бромвич" готов продать защитника Джонни Эванса за 30 миллионов фунтов. (Daily Mirror)



Оцениваемый в 20 млн. фунтов нападающий "Бешикташа" Дженк Тосун — цель номер один "Эвертона" на январь. (Liverpool Echo)



"Валенсия" ведет переговоры с "Эвертоном" по нападающему Сандро Рамиресу. "Ириски" готовы лишь продать испанца, но не отпустить в аренду. (AS)



Нападающий Александар Митрович хочет покинуть "Ньюкасл" в январе. (Daily Mirror)



"Хаддерсфилд" хочет арендовать защитника "Монако" Теренса Конголо. (France Football)



"Кристал Пэлас", "Эвертон" и "Бернли" следят за нападающим "Анже" Карлом Токо Экамби. (France Football)



Другое



Бывший тренер "Шеффилд Уэнсдей" Карлуш Карвальял может возглавить "Суонси". (The Sun)



Три клуба Премьер-Лиги присматриваются к Микелю Артете, ассистенту главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы. (Daily Mirror)



Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон задержится в лазарете с травмой задней поверхности бедра до февраля. (Daily Mail)



Принадлежащий "Эвертону" нападающий Генри Оньекуру пропустит до полугода с травмой колена. (Liverpool Echo)



Англия поспорит за право провести Чемпионат Мира 2030 года. (The Sun)



Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир объявил, что вернулся в свою лучшую форму. (Daily Mirror)



Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси купил самый дорогой дом в Уэльсе — стоимостью более 1 млн. фунтов, хотя изначально недвижимость оценивалась в 4.5 млн. (The Sun)

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!