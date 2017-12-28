Светская хроника за четверг

Светская хроника Эмре Джан подпишет предварительный контракт с "Ювентусом". "Челси" возобновит интерес к Яннику Карраско. Алексис Санчес посетил Париж. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

В следующем месяце полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан заключит предварительный контракт с "Ювентусом", куда перейдет свободным агентом в конце сезона. (Calico Mercato)

"Ливерпуль" может получить нападающего Марко Пьяцу, если согласится отпустить Джана в "Ювентус" в январе. (Tuttosport)

"Манчестер Сити" открыт к продаже нападающего Серхио Агуэро в "Реал". (Diario Gol)

"Челси" может возобновить интерес к полузащитнику "Атлетико" Яннику Карраско, которого "синим" не удалось приобрести прошлым летом. (The Sun)

Полузащитник "Севильи" Стивен Нзонзи — цель номер один "Арсенала" на январь. (Daily Star)

Утром на Boxing Day нападающий "Арсенала" Алексис Санчес побывал в Париже, где, возможно, провел переговоры с ПСЖ. (Daily Mirror)

ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Маруану Феллайни, который следующим летом может стать свободным агентом. (La Libre)

Следующим летом тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо надеется приобрести Деле Алли с Харри Кейном из "Тоттенхэма" и Пауло Дибалу из "Ювентуса" одновременно. (Daily Star)

"Юнайтед" потерял интерес к нападающему "Атлетико" Антуану Гризманну. (Marca)

"Вест Бромвич" готов продать защитника Джонни Эванса за 30 миллионов фунтов. (Daily Mirror)

Оцениваемый в 20 млн. фунтов нападающий "Бешикташа" Дженк Тосун — цель номер один "Эвертона" на январь. (Liverpool Echo)

"Валенсия" ведет переговоры с "Эвертоном" по нападающему Сандро Рамиресу. "Ириски" готовы лишь продать испанца, но не отпустить в аренду. (AS)

Нападающий Александар Митрович хочет покинуть "Ньюкасл" в январе. (Daily Mirror)

"Хаддерсфилд" хочет арендовать защитника "Монако" Теренса Конголо. (France Football)

"Кристал Пэлас", "Эвертон" и "Бернли" следят за нападающим "Анже" Карлом Токо Экамби. (France Football)

Другое

Бывший тренер "Шеффилд Уэнсдей" Карлуш Карвальял может возглавить "Суонси". (The Sun)

Три клуба Премьер-Лиги присматриваются к Микелю Артете, ассистенту главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы. (Daily Mirror)

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон задержится в лазарете с травмой задней поверхности бедра до февраля. (Daily Mail)

Принадлежащий "Эвертону" нападающий Генри Оньекуру пропустит до полугода с травмой колена. (Liverpool Echo)

Англия поспорит за право провести Чемпионат Мира 2030 года. (The Sun)

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир объявил, что вернулся в свою лучшую форму. (Daily Mirror)

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси купил самый дорогой дом в Уэльсе — стоимостью более 1 млн. фунтов, хотя изначально недвижимость оценивалась в 4.5 млн. (The Sun)

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Автор mihajlo   

Дата 28.12.2017 13:10

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Последние комментарии:




  1. osivori 28.12.2017 15:40 # osivori
    джану скатертью дорожка, не тот уровень что бы его упрашивать

    (ответить)

  2. lfcmikki14 28.12.2017 13:59 # lfcmikki14
    Джан пусть валит. Если придёт Горецка это только усилением будет

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  3. j-silver 28.12.2017 13:37 # j-silver
    Следующим летом тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо надеется приобрести Деле Алли с Харри Кейном из "Тоттенхэма"

    ах ах ах

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  4. suarezov 28.12.2017 13:34 # suarezov
    Жалко что Джан уходит, лучше бы Хедно продали, уж слишком он деревянный, и не тянет на роль капитана.

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  5. tursa 28.12.2017 13:26 # tursa
    Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир объявил, что вернулся в свою лучшую форму. (Daily Mirror)

    Источник: http://fapl.ru/posts/59499/

    это просто провал

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  6. melwood-lfc 28.12.2017 13:12 # melwood-lfc
    Горецка в ЛФК

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