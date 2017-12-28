20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча четверга

Андрос Таунсенд В четверг 28 декабря поединком "Кристал Пэлас" и "Арсенала" завершится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — АРСЕНАЛ 23:00 Онлайн-трансляция

Называть "Арсенал" абсолютным фаворитом этого дерби было бы слегка неосторожно, ведь по ходу этого сезона "Кристал Пэлас" уже преподнес несколько неожиданных результатов вроде победы над "Челси", а в концовке прошлой кампании разгромил "канониров" со счетом 3:0. Команду Арсена Венгера продолжает лихорадить, и даже победа не позволит ей сдвинуться со своего шестого места в таблице. С начала сезона Премьер-Лиги "Арсенал" выиграл лишь дважды на выезде, тогда как "орлы" не знают поражений уже в шести матчах чемпионата на своем поле, забивая ровно по два гола в каждом из этих шести. Победа 3:0 на "Селхерст Парк" в апреле стала для "Пэлас" первой в 15 последних встречах с "канонирами" с учетом всех соревнований.

Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке возвращается после матча дисквалификации. Джоэла Уорда беспокоит пах.

У защитника "Арсенала" Начо Монреаля имеются проблемы с лодыжкой, и его состояние предстоит оценить докторам. Санти Касорла, Аарон Рэмси и Оливье Жиру вернуться на поле пока не готовы.

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Метки анонс тура, Арсенал, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2017 12:50

Количество просмотров Просмотров: 1272

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Последние комментарии:




  1. electric 28.12.2017 15:43 # electric
    на ходу

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  2. reams 28.12.2017 14:11 # reams
    Игра на три результата, КП сча на ходу поэтому будет тяжело

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  3. girasimus 28.12.2017 13:02 # girasimus
    Орлы сейчас на ходу, максимум ничейка для гунеров

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  4. chelsea-super 28.12.2017 13:02 # chelsea-super
    Победа Пэласа на классе.

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