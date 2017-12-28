20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча четверга

В четверг 28 декабря поединком "Кристал Пэлас" и "Арсенала" завершится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — АРСЕНАЛ 23:00 Онлайн-трансляция



Называть "Арсенал" абсолютным фаворитом этого дерби было бы слегка неосторожно, ведь по ходу этого сезона "Кристал Пэлас" уже преподнес несколько неожиданных результатов вроде победы над "Челси", а в концовке прошлой кампании разгромил "канониров" со счетом 3:0. Команду Арсена Венгера продолжает лихорадить, и даже победа не позволит ей сдвинуться со своего шестого места в таблице. С начала сезона Премьер-Лиги "Арсенал" выиграл лишь дважды на выезде, тогда как "орлы" не знают поражений уже в шести матчах чемпионата на своем поле, забивая ровно по два гола в каждом из этих шести. Победа 3:0 на "Селхерст Парк" в апреле стала для "Пэлас" первой в 15 последних встречах с "канонирами" с учетом всех соревнований.



Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке возвращается после матча дисквалификации. Джоэла Уорда беспокоит пах.



У защитника "Арсенала" Начо Монреаля имеются проблемы с лодыжкой, и его состояние предстоит оценить докторам. Санти Касорла, Аарон Рэмси и Оливье Жиру вернуться на поле пока не готовы.

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