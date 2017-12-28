"Тоттенхэм" поднимет зарплату Кейну, чтобы отбить интерес "Реала"

"Тоттенхэм" увеличит зарплату нападающему Харри Кейну, чтобы удержать бомбардира от перехода в "Реал".

Несмотря на то, что Кейн уже четвертый сезон подряд демонстрирует невероятную результативность и побил рекорд Алана Ширера по числу голов в Премьер-Лиге за календарный год, Харри по-прежнему зарабатывает лишь 110 тысяч фунтов в неделю.



Естественно, что оклад Кейна не отражает его вклад и влияние на игру "шпор", поэтому следующим летом "Реал" попробует воспользоваться этим пробелом и сделает предложение по 24-летнему игроку.



Однако издание Daily Mail утверждает, что "Тоттенхэм" не собирается мириться с потерей Харри. Ради того, чтобы удержать Кейна, "шпоры" значительно увеличат ему оклад – уже в четвертый раз с 2014 года.

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