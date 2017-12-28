"Тоттенхэм" поднимет зарплату Кейну, чтобы отбить интерес "Реала"
"Тоттенхэм" увеличит зарплату нападающему Харри Кейну, чтобы удержать бомбардира от перехода в "Реал".
Несмотря на то, что Кейн уже четвертый сезон подряд демонстрирует невероятную результативность и побил рекорд Алана Ширера по числу голов в Премьер-Лиге за календарный год, Харри по-прежнему зарабатывает лишь 110 тысяч фунтов в неделю.
Естественно, что оклад Кейна не отражает его вклад и влияние на игру "шпор", поэтому следующим летом "Реал" попробует воспользоваться этим пробелом и сделает предложение по 24-летнему игроку.
Однако издание Daily Mail утверждает, что "Тоттенхэм" не собирается мириться с потерей Харри. Ради того, чтобы удержать Кейна, "шпоры" значительно увеличат ему оклад – уже в четвертый раз с 2014 года.
28.12.2017 12:00
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Последние комментарии:
Испугать решили ежа голой попой)))
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трофеи >деньги, трофеи > много денег, трофеи ? миллион в месяц, Реал: трофеи+миллион в месяц >> ттхэм ))
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летом в Мадрид
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В мю этого топаря. Лукаку+100, и зарплату в 250 фунтов.
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В реале больше шансов взять трофей чем в курятнике, тот же Модрич и хрустальный Бэйл как пример, вовремя соскочили, так что давай не тупи грязный Гарри 👣беги.
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Хоть 300.000 чистоганом, всё равно свалит через год.
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Ещё сезон без трофеев и свалит с этого курятника
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