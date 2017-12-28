"Тоттенхэм" поднимет зарплату Кейну, чтобы отбить интерес "Реала"

Харри Кейн "Тоттенхэм" увеличит зарплату нападающему Харри Кейну, чтобы удержать бомбардира от перехода в "Реал".

Несмотря на то, что Кейн уже четвертый сезон подряд демонстрирует невероятную результативность и побил рекорд Алана Ширера по числу голов в Премьер-Лиге за календарный год, Харри по-прежнему зарабатывает лишь 110 тысяч фунтов в неделю.

Естественно, что оклад Кейна не отражает его вклад и влияние на игру "шпор", поэтому следующим летом "Реал" попробует воспользоваться этим пробелом и сделает предложение по 24-летнему игроку.

Однако издание Daily Mail утверждает, что "Тоттенхэм" не собирается мириться с потерей Харри. Ради того, чтобы удержать Кейна, "шпоры" значительно увеличат ему оклад – уже в четвертый раз с 2014 года.

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Метки Кейн, Реал, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 28.12.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 2464

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Последние комментарии:




  1. rollik707 28.12.2017 17:51 # rollik707
    Испугать решили ежа голой попой)))

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  2. nnx05 28.12.2017 17:28 # nnx05
    трофеи >деньги, трофеи > много денег, трофеи ? миллион в месяц, Реал: трофеи+миллион в месяц >> ттхэм ))

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  3. vals1702 28.12.2017 14:15 # vals1702
    летом в Мадрид

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  4. mr-dodds 28.12.2017 12:26 # mr-dodds
    В мю этого топаря. Лукаку+100, и зарплату в 250 фунтов.

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  5. ska-skvo 28.12.2017 12:11 # ska-skvo
    В реале больше шансов взять трофей чем в курятнике, тот же Модрич и хрустальный Бэйл как пример, вовремя соскочили, так что давай не тупи грязный Гарри &#128099;беги.

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  6. sexan 28.12.2017 12:06 # sexan
    Хоть 300.000 чистоганом, всё равно свалит через год.

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  7. iraqterrorist 28.12.2017 12:03 # iraqterrorist
    Ещё сезон без трофеев и свалит с этого курятника

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